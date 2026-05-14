集中して実際に使用した印象をレポート

『プジョー408GTハイブリッド』が、編集部のレポート車として新規導入されることになった。2ヵ月程度予定と短期なので、集中して実際に使用した印象をレポートしていきたい。

【画像】編集部に新規レポート車導入！『プジョー408GTハイブリッド』 全58枚

現在ステランティス・ジャパンが日本に正式輸入しているプジョーは、208、2008、308、308SW、3008、408、5008、リフターとなる。車名で分けていけばEVもあるのでもっと多いが、ボディ形式でいえばこの8車種だ。カテゴリーで分けると208と308はハッチバック、308SWはステーションワゴン、2008、3008、5008はSUV、リフターはミニバン、では408は？



編集部にレポート車として新規導入となった『プジョー408GTハイブリッド』。 平井大介

2023年6月20日の日本デビュー時に発行されたプレスリリースには、『セダンの品格とクーペの美しさにSUVの快適性を融合させたファストバック』とあり、さらに『ファストバックとクロスオーバーを融合させた新型モデル』とも書かれている。

実車を見ると、確かにルーフからテールエンドまではなだらかに下っており、それでいて全高は1500mmあるので、ボリューム感もある。ちなみに408はハッチゲートを持つ5ドアで、言い換えれば5ドアクーペとも呼べそうだ。

昨年7月に導入された1.2L直3ターボ＋モーター

全高の数値が出たのでボディサイズを改めて記すと、全長4700mm、全幅1850mm、全高1500mm、ホイールベース2790mmとなる。車両重量は1500kgだ。

日本デビュー時は1.2L直列3気筒ターボ（130ps/230Nm）の『408アリュール』と『408GT』、そして1.6L直列4気筒ターボ＋モーター（180ps/250Nm＋110ps/320Nm）のPHEV（プラグインハイブリッド）である『408GTハイブリッド』というラインナップだった。



パワートレインは、1.2L直列3気筒ターボ＋モーターのハイブリッドとなる。 平井大介

現在は、昨年7月15日に導入された1.2L直列3気筒ターボ＋モーター（136ps/230Nm＋16kW/51Nm）の『408GTハイブリッド』へ1本化。レポート車もこれである。ちなみに7月時点ではPHEVもラインナップされ、車名を『GTプラグインハイブリッド』に変更しているが、既にカタログからはドロップしている。

レポート車が搭載するハイブリッドは、最近のステランティス・グループで積極的に共用されているパワートレイン。同じプジョー内でも順次日本導入されており、208、2008、308、3008、5008で採用済みだ。ちなみに308SWはPHEVのみで、リフターは1.5Lディーゼルターボとなる。

なお、その5台のうち208、2008、3008については筆者が担当する『日本版編集長コラム』でも取り上げていて、個人的な『ベストバイは2008』というような話を書かせて頂いた。

こういった色合いを出せるのはフランス車の面目躍如

用意されているボディカラーは、日本導入時から用意されている『オブセッションブルー』、『エリクサーレッド』、『ペルラネラブラック』、そしてレポート車の『オケナイトホワイト』という計4色となる。

これは初期に設定された『パールホワイト』から変更を受けたもので、レポート車と初対面となった地下駐車場では薄いグレー？ という第一印象を受けた。偶然、横に駐車していた5008が同じ色で、こういった絶妙な色合いを出せるのはフランス車の面目躍如だなぁと感心。



編集部にやってきた『プジョー408GTハイブリッド』。今後のレポートにご注目頂きたい。 平井大介

408が多くの立体駐車場に収まるサイズ&重量であることも、強調しておきたい部分だ。全幅1850mm、全高1550mmという数値はもちろん、最近はバッテリーや装備のせいで重いクルマが多く、サイズで収まっても重量オーバーというケースが少なくない。

気になる価格は544万円となる。これは日本導入時が429万円（アリュール）〜669万円（GTハイブリッド）であったから、その中間とも言える位置づけだ。個人的には、為替レートも厳しい中で健闘した価格だと感じている。

というわけで、編集部にやってきた『プジョー408GTハイブリッド』。短期間になるが、レポートにご注目頂けると幸いだ。

（当レポートは毎週木曜日夕方更新予定です）