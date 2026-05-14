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YouTubeチャンネル「ばものばもろぐフィールドチャンネル」が、「RVパーク鹿沼にデリカ13台集結！初めての朝がまさかのオフ会に！！」と題した動画を公開しました。自身が手掛ける「RVパーク鹿沼（ばもフィールド）」のプレオープンで迎えた朝、予想外の規模でデリカが集結した様子を伝えています。



動画の冒頭、清々しい朝のRVパークにはキャンピングカーやキッチントレーラーが並びます。そこへ、千葉から駆けつけたというヤシの木さんやキッチンカーのクリノスケさんらが登場。特製のステッカーや看板風の備品をプレゼントされる一幕がありました。



その後、次々とデリカが到着し、最終的にはばもさんの愛車も含めて13台ものデリカが大集結。遠くは神戸から訪れた参加者もおり、ばもさんは「明日仕事ですか？」と驚きの声を上げていました。



後半のアフタートークでは、集まったメンバーと歓談。林道などの悪路走行についての話題になり、「自分の車じゃ行きたくない」「傷がつくのが怖い」といった本音で盛り上がります。実際にヤシの木さんのデリカの車体に無数の傷がついている様子も紹介され、デリカ乗りならではのディープなトークが展開されました。



最後にばもさんは、プレオープンに多くの人が集まってくれたことに感謝を述べ、「またお声がけします」と今後のイベントにも意欲を見せました。車中泊やオフ会のリアルな空気感が伝わる動画となっており、車好きにとって次回の展開が楽しみになる内容です。