「デート楽しんでくださいね〜」カーリング藤沢五月の“レアな姿”…「わぉ！スゲ〜良い笑顔」「可愛すぎて反則」

藤沢五月のプライベートショットが公開された(C)産経新聞社

カーリング女子でロコ・ソラーレの藤沢五月のレアなプライベートショットが公開された。北京五輪銀メダリストで、かつてロコ・ソラーレでプレーした石崎琴美さんが、自身のインスタグラムでその様子を伝えている。

【写真】笑顔でピース！藤沢五月のレアなプライベートショットをチェック

石崎さんは「札幌にきたともだちとでぇーと」と綴り、藤沢がピンクのシャツを羽織ったカジュアルな装いで、笑顔でピースしている写真を掲載している。

この投稿には「可愛い」「素敵な再会〜 デート楽しんでくださいね〜」「わー、五月さんじゃないですか〜」「めちゃめちゃカワイー」「可愛すぎて反則」「さっちゃんの笑顔が好き」「わぉ！スゲ〜良い笑顔」「さっちゃんとでぇーとなんて何やっても楽しそう！」といったコメントが続々と寄せられた。

[文/構成:ココカラネクスト編集部]