2026年5月14日、トヨタは「ランドクルーザー“FJ”シリーズ」の発売を発表するとともに、新たなモビリティとして「LAND HOPPER（ランドホッパー）」を2027年春以降に発売予定であることを明らかにしました。

これまでコンセプトモデルとして注目されてきたランドホッパーですが、いよいよ市販化に向けて本格的に動き出した形です。

【画像】これがトヨタ「ランドホッパー」の姿です！ 画像を見る！（23枚）

ランドホッパーは、ランドクルーザーシリーズの世界観を受け継ぎながらも、従来のSUVとは異なる新しい移動手段として開発された電動パーソナルモビリティです。

最大の特徴は、前輪2輪・後輪1輪という独特な3輪レイアウトにあります。一般的な電動モビリティとは異なり、前輪を2輪化することで、オフロードにおいて低速から高速まで安定した走行性能を実現しているといいます。

また、ランドホッパーは単なる近距離移動用モビリティではなく、「クルマと組み合わせて使う」という発想が盛り込まれている点も特徴です。

本体はコンパクトに折りたたむことが可能で、ランドクルーザーの荷室に積載して持ち運べるよう設計されています。

旅先やアウトドアシーンでクルマを降りたあと、その先の移動をさらに自由に楽しめるモビリティとして活用できるわけです。

情報が公開されたプロトタイプでは、全長1370mm、折りたたみ時は680mmまで短縮されます。

全幅は590mmで、収納時には450mmまでコンパクト化。全高は990mmで、サドルを外した状態では800mmとなっています。

ホイールベースは985mm、乗車定員は1人です。サイズ感としては非常に扱いやすく、クルマへの積載性も十分考慮されていることがうかがえます。

さらにランドホッパーは、免許を持たない16歳以上でも運転可能な「特定小型原動機付自転車」に対応する予定です。

これにより、若年層だけでなく、運転免許を返納した高齢者など幅広い世代での利用も想定されています。

単なるレジャーモデルに留まらず、日常の移動を支える新たなモビリティとしての役割も期待されているようです。

乗りやすさにも配慮されており、低いシート高によって足つき性を高め、乗り降りしやすい設計を採用しています。

ランドホッパーの存在が最初に注目されたのは、2023年に開催された「ジャパンモビリティショー2023」でした。

当時、トヨタは「TOYOTA JMS PROLOGUE」という事前イベントを実施し、ランドクルーザーシリーズの新たな展開を示唆。

さらに同年8月には“LAND HOPPER”という名称の商標登録も判明し、ランドクルーザーシリーズの新たなモデルになるのではないかと話題になっていました。

そして会場で世界初公開された実車は、3輪構造を持つこれまでにないランドクルーザーシリーズとして大きな注目を集めたのです。

今回、新型“FJ”シリーズの発表と同時に、2027年春以降の発売予定が正式に示されたことで、ランドホッパーは単なるコンセプトではなく、市販モデルとして現実味を帯びてきました。

ランドクルーザーはこれまで「どこへでも行けるクルマ」として支持されてきましたが、ランドホッパーはそこからさらに一歩進み、「クルマを降りた先まで移動の自由を広げる存在」として登場することになります。

今後、正式な市販仕様や価格、航続距離などの詳細がどのように発表されるのか、引き続き注目が集まりそうです。