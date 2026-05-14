住友化学<4005.T>は後場急上昇している。きょう午後１時３０分ごろ、２６年３月期の連結決算の発表にあわせて、２７年３月期の通期業績予想を開示した。売上高予想は２兆３６００億円（前期比１．４％増）、最終利益予想は７００億円（同１４．９％増）とした。年間配当予想は中間・期末各８円の合計１６円（前期実績は１３円５０銭）を見込んでおり、これらを好感した買いが集まっている。



海外農薬を中心に拡販するアグロ＆ライフソリューションや石油製品・石油化学製品を製造・販売するペトロ・ラービグ社の精製マージンが改善するエッセンシャル＆グリーンマテリアルズなどが業績を押し上げる。なお、２６年３月期は売上高が２兆３２８５億１５００万円（前の期比１０．７％減）、最終利益が６０９億４７００万円（同５７．９％増）だった。



出所：MINKABU PRESS