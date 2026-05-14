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²ñ¾ì¤Ë¤Ï¡ÖUP TO YOU¡×¤È¡¢àLUNA SEA 35th ANNIVERSARY TOUR ERAá¤ÇºÇ¸å¤Î¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡ÖFOREVER & EVER¡×¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
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