炙りトロ肉チャーシューメン

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　博多の人気ラーメン店「元祖博多だるま」（運営：有限会社ディアンドエッチ）が、関西地区に初出店することが決まった。京都駅ビル10階の「京都拉麺小路」に6月12日オープンする。

【写真】関西初出店へ…元祖博多だるまの「味玉らーめん」

　「博多だるま」は、昭和38年創業の博多ラーメンの老舗として、長年にわたり地元福岡を中心に支持を集めてきたブランド。　

　創業以来受け継がれてきた製法で炊き上げる豚骨スープは、濃厚でコク深い旨味と力強さを持ちながら、後味にキレがあるのが特徴。歯切れのよい極細麺で、スープをしっかりと持ち上げ、一体感のある味わいを実現する。

■メニューの一例
炙りトロ肉チャーシューメン　1500円（税込）
脂の甘みと炙りの香ばしさがたまらない！当店ベストセラーの博多豚骨ラーメン

味玉らーめん　1050円（税込）
コク深い白濁豚骨スープに、黄身がとろける絶品味玉！心も体も満たされる本格の一杯

※メニュー内容は予告なく変更となる場合あり

■店舗概要
名称：元祖博多だるま
住所：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901（京都駅ビル10階）
営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）※不定休