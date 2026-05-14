博多の人気ラーメン店、関西初出店が決定 「元祖博多だるま」京都駅ビルに6・12オープン【メニュー例あり】
博多の人気ラーメン店「元祖博多だるま」（運営：有限会社ディアンドエッチ）が、関西地区に初出店することが決まった。京都駅ビル10階の「京都拉麺小路」に6月12日オープンする。
【写真】関西初出店へ…元祖博多だるまの「味玉らーめん」
「博多だるま」は、昭和38年創業の博多ラーメンの老舗として、長年にわたり地元福岡を中心に支持を集めてきたブランド。
創業以来受け継がれてきた製法で炊き上げる豚骨スープは、濃厚でコク深い旨味と力強さを持ちながら、後味にキレがあるのが特徴。歯切れのよい極細麺で、スープをしっかりと持ち上げ、一体感のある味わいを実現する。
■メニューの一例
炙りトロ肉チャーシューメン 1500円（税込）
脂の甘みと炙りの香ばしさがたまらない！当店ベストセラーの博多豚骨ラーメン
味玉らーめん 1050円（税込）
コク深い白濁豚骨スープに、黄身がとろける絶品味玉！心も体も満たされる本格の一杯
※メニュー内容は予告なく変更となる場合あり
■店舗概要
名称：元祖博多だるま
住所：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901（京都駅ビル10階）
営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）※不定休
【写真】関西初出店へ…元祖博多だるまの「味玉らーめん」
「博多だるま」は、昭和38年創業の博多ラーメンの老舗として、長年にわたり地元福岡を中心に支持を集めてきたブランド。
創業以来受け継がれてきた製法で炊き上げる豚骨スープは、濃厚でコク深い旨味と力強さを持ちながら、後味にキレがあるのが特徴。歯切れのよい極細麺で、スープをしっかりと持ち上げ、一体感のある味わいを実現する。
炙りトロ肉チャーシューメン 1500円（税込）
脂の甘みと炙りの香ばしさがたまらない！当店ベストセラーの博多豚骨ラーメン
味玉らーめん 1050円（税込）
コク深い白濁豚骨スープに、黄身がとろける絶品味玉！心も体も満たされる本格の一杯
※メニュー内容は予告なく変更となる場合あり
■店舗概要
名称：元祖博多だるま
住所：京都市下京区烏丸通塩小路下ル東塩小路町901（京都駅ビル10階）
営業時間：11:00〜22:00（L.O.21:30）※不定休