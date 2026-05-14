2児の母・矢口真里「世界にひとつだけ」息子2人からのイラスト入りプレゼント＆密着3ショット公開「家族みんなセンス抜群」「宝物ですね」
【モデルプレス＝2026/05/14】タレントの矢口真里が5月13日、自身のInstagramを更新。2人の息子との3ショットを公開し、話題になっている。
【写真】2児の母43歳元モー娘。「愛情が詰まってる」息子2人＆夫からのイラスト入りプレゼント
矢口は「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました」「すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」とつづり、2人の息子からのプレゼントを公開。「長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました」と家族で協力して作ったものだと記し、息子2人とにっこりと笑っているショットも披露している。
また「お花と可愛いトートバッグ心からありがとう 大切にします」「そしてまだまだ甘えてもらえるように、ママ頑張ります！！だーい好き」と感謝もコメントしている。
この投稿には「心のこもったプレゼントですね」「家族みんなセンス抜群」「愛情が詰まってる」「宝物ですね」「家族みんなで作ってるのが素敵」「世界一のバッグ」「本当に可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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【写真】2児の母43歳元モー娘。「愛情が詰まってる」息子2人＆夫からのイラスト入りプレゼント
◆矢口真里、母の日ショット公開
矢口は「みんなーーー！！！見て見て見て見て見てーーーーー！！お花もらって充分幸せなのに、もうひとつ母の日のプレゼントもらいました」「すんごい可愛い世界にひとつだけのトートバッグ」とつづり、2人の息子からのプレゼントを公開。「長男が『ママにカバンをあげたらどう？』と提案してくれて、次男がアンパンマンが飛んでるところの絵を描いてくれて、それをおとうちゃんが形にしてくれました」と家族で協力して作ったものだと記し、息子2人とにっこりと笑っているショットも披露している。
◆矢口真里の投稿が話題
この投稿には「心のこもったプレゼントですね」「家族みんなセンス抜群」「愛情が詰まってる」「宝物ですね」「家族みんなで作ってるのが素敵」「世界一のバッグ」「本当に可愛すぎる」などといった反響が寄せられている。
矢口は、2011年5月に俳優の中村昌也と結婚したが、2013年5月に離婚を発表。2018年に元モデルの一般男性と再婚し、2019年8月に第1子男児を、2021年5月に第2子男児を出産したことを発表した。（modelpress編集部）
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