フジクラが後場に急落、今期は最終微減益予想で失望感

フジクラ<5803.T>が後場に急落している。同社は１４日午後２時、２６年３月期の連結決算発表にあわせ、２７年３月期の業績予想を開示した。今期の売上高は前期比５．１％増の１兆２４３０億円、営業利益は同１１．８％増の２１１０億円、最終利益は同０．７％減の１５６０億円を見込む。ＡＩデータセンター向けの光ファイバー・ケーブルや関連製品の成長期待が高い企業だっただけに、トップラインの伸びが１ケタ台で最終減益の見通しを示したことに対して失望感が広がったようだ。



情報通信事業において光ケーブルの急速な増産により、水素などの一部の原材料調達が追いつかなくなる可能性があるとして、この影響を保守的に見込んだという。２６年３月期の売上高は前の期比２０．７％増の１兆１８２３億５８００万円、最終利益は同７２．５％増の１５７１億６３００万円だった。同社は前期の期末配当について、株式分割前の水準で従来の予想から１０円増額し１３０円（年間配当は２２５円）としたうえで、株式分割後の水準で前期の年間配当は３７円５０銭となる。今期の年間配当予想は分割後ベースで３８円とした。このほか同社は３月に発表した日米における投資方針の進捗に関して開示。佐倉事業所内に約４００億円を投じて新工場を建設することを明らかにした。稼働開始は３０年１２月を予定する。



出所：MINKABU PRESS