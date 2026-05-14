ファイターズOB選抜 vs UUUMオールスター、エスコンでガチンコ野球対決決定【出演者一覧】
北海道日本ハムファイターズの本拠地「エスコンフィールドHOKKAIDO（北海道北広島市）」にて8月22日、UUUM主催の体験型の祭典「UUUM DAY in Fビレッジ」を開催。メインイベントでは、ファイターズOB選抜とUUUMオールスターがガチンコ野球対決を行うことが決定した。
【写真】ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター出演者一覧
本イベントでは、フィッシャーズや東海オンエアら日本を代表するクリエイターたちが、世界に誇るスタジアム「エスコンフィールド」に集結。メインイベント「ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター」では、クリエイター軍団が、ファイターズのレジェンドOB選抜にガチンコ野球対決で挑む。また、記念すべき試合の幕開けとなる始球式には、HIKAKINが登板する。
2025年夏に開催された前回の対決では、1万5000人を超える観客が来場し、オンライン上でも最大同時接続者数3万人を超えた。今年は舞台をさらに広げ、スタジアム全体を巻き込んだ「最大規模の観客参加型プロジェクト」となる。
【出演者一覧】
■ファイターズOB選抜：岩本勉（監督）、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、吉田侑樹（敬称略）
■UUUMオールスター：HIKAKIN、シルクロード・ンダホ・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマ（フィッシャーズ）、てつや・としみつ・ゆめまる・虫眼鏡（東海オンエア）、Masuo、よっち（ボンボンTV）、たいちゃん、ZEE、SOSHI、【V.I.P】、ハムショー、えいじ、ゆうや・まさ（ぼなーるちゃんねる）ほか（後日発表予定）
※HIKAKINは始球式のみの参加。
※シルクロード・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマは、試合本編には参加せず、後日発表する関連企画への参加を予定。
【写真】ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター出演者一覧
本イベントでは、フィッシャーズや東海オンエアら日本を代表するクリエイターたちが、世界に誇るスタジアム「エスコンフィールド」に集結。メインイベント「ファイターズOB選抜 vs. UUUMオールスター」では、クリエイター軍団が、ファイターズのレジェンドOB選抜にガチンコ野球対決で挑む。また、記念すべき試合の幕開けとなる始球式には、HIKAKINが登板する。
【出演者一覧】
■ファイターズOB選抜：岩本勉（監督）、金子誠、稲田直人、糸井嘉男、田中賢介、鶴岡慎也、新垣勇人、今成亮太、中田翔、谷口雄也、村田和哉、須永英輝、市川卓、大塚豊、浅沼寿紀、吉田侑樹（敬称略）
■UUUMオールスター：HIKAKIN、シルクロード・ンダホ・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマ（フィッシャーズ）、てつや・としみつ・ゆめまる・虫眼鏡（東海オンエア）、Masuo、よっち（ボンボンTV）、たいちゃん、ZEE、SOSHI、【V.I.P】、ハムショー、えいじ、ゆうや・まさ（ぼなーるちゃんねる）ほか（後日発表予定）
※HIKAKINは始球式のみの参加。
※シルクロード・マサイ・モトキ・ザカオ・ダーマは、試合本編には参加せず、後日発表する関連企画への参加を予定。