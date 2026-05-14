「そうじゃないって！」苛立ちながら母にスマホを教える私。母の一言に思わず「ごめん！！」

新しいことを誰かに教えるのは、思っている以上に根気がいるものです。特に相手が身近な家族だと、つい甘えや苛立ちが出て、きついことを言ってしまいそうになるときもありますよね。今回は、筆者の友人のエピソードをご紹介します。

母のスマホデビュー

70代になった母が、最近ガラケーからスマホに機種変更しました。

案の定、慣れないスマホに母は大苦戦。

毎日のように、「これはどうするの？」「変な画面になっちゃった！ どうしたらいい？」と大騒ぎ。

気付けば、私が連日「マンツーマンのスマホ教室」を開くことになってしまいました。

とはいえ、私も仕事や家事に追われる毎日。

高齢の母に同じことを何度も教えるのは、正直大変です。

「そこはスワイプ！」「さっきも言ったでしょ」と、つい声を荒らげてしまうこともしばしば……。

私に叱られては「ごめんね、指が言うこと聞かなくて」と困ったように笑う母に、罪悪感を抱えていました。

古い記憶がよみがえる

「小さい『よ』は、どうやったら出てくるの？」

同じ操作を教えるのは、これで3回目。

きっと、私の顔には「やれやれ、またか……」と書いてあったのでしょう。

ふと母が操作を止めて私を見つめ、口元に笑みを浮かべて言いました。

「なんだか昔と逆ね。少し前まで、こうやってあなたにひらがなや漢字を教えていたはずなのに。あの頃のあなたのほうが、今の私よりずっと覚えが早かったわね」