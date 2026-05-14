【六三四の剣 ファイナル】 5月20日・6月3日 掲載

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小学館はマンガアプリ「サンデーうぇぶり」にて5月20日より、村上もとか氏の剣道青春マンガ「六三四の剣」の完全新作読切「六三四の剣 ファイナル」を掲載する。読み切りは前編が5月20日、後編が6月3日に配信される。

「六三四の剣」は剣道家の両親のもとに誕生した夏木六三四が、剣道を通じて仲間やライバルたちと高みを目指していく青春マンガ。

今回の完全読み切りは連載終了から40年ぶりの復活となる。これは少年サンデー史に名を刻む「達人」たちが集う読み切り＆短編企画「水曜日のマスターズ」の第1弾。今後も数々の名作にスポットが当たる予定だ。

サンデーうぇぶり10周年を彩る新連載も続々開始

サンデーうぇぶりは2026年で誕生から10周年を迎える。5月21日より4作品が新連載を開始する。

【5月21日連載開始「閃道トキの５分間」葉山羊】

彼女の能力：一時停止。こっそり青春、楽しみます！

【5月23日連載開始「魔王さま、リリリベンジ！」夏葉かんな】

魔王が女子中学生に転生！前世の未練は…恋!?

【5月24日連載開始「レンチとくだもの」勝郎】

大反響だった読み切りが…待望の連載化!!

【5月26日連載開始「なとりとしずは」鮎川あお】