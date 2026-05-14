★人気テーマ・ベスト１０

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１０ 蓄電池



みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「量子コンピューター」が１６位となっている。



小野田紀美経済安全保障相は３～６日にインドを訪問し、ジテンドラ・シン科学技術相とともに量子分野に関する協力趣意書に署名した。これは量子分野における研究・イノベーションについての対話、産学連携、人材育成・交流を柱に、将来の具体的な協力テーマを探索していくための枠組みを定めたもの。小野田氏は１２日の記者会見で「日印間の量子分野の協力が着実に具体化していくことを期待している」と述べた。



高市早苗政権が掲げる戦略１７分野に「量子」が挙げられていることもあって注目度は高く、直近ではユビキタスＡＩ<3858.T>が量子フォーラムに法人会員として加盟したと発表。耐量子暗号技術を中心に量子技術への投資を加速し、社会実装の実現に取り組むとしている。



また、世界最大の量子化学用量子回路シミュレーションに成功しているフィックスターズ<3687.T>、欧州で量子事業の展開を加速させる構えのオキサイド<6521.T>、台湾の研究開発機関などと量子ドット・コムレーザーに関連する共同研究開発で合意しているＱＤレーザ<6613.T>、大阪大学と量子コンピューターの産業応用を加速する新たな技術を開発した富士通<6702.T>なども関連銘柄として挙げられる。



出所：MINKABU PRESS