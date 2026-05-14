SixTONESの京本大我が5月13日にWOWOWで放送された「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」第33話にゲスト出演。番組公式Xで井上と、同じくこの日のゲストだった宮澤エマと並んだオフショットが公開された。

【写真】京本大我がくるくるパーマ風ヘアで井上芳雄・宮澤エマと猫耳ポーズなど『芳雄のミュー』オフショット①～③

■共演のピアニストも3人を絶賛

公開されたオフショットでは、3人とも両手を前後に広げたポーズを決めてニッコリ。京本は開襟シャツにタイトな黒スーツをあわせており、横分けのふんわりしたパーマ風ヘア。井上はグレーのスーツ姿で、宮澤は白い光沢のあるサテンのワンピースをまとっている。

コメント欄には「かわいいポーズの記念写真」「腰の位置が高い！」「きょもくるくるヘア似合ってる」などといったファンの声が続々と到着。

そして井上が所属しているグランアーツの公式Xでは、井上と京本と宮澤が両手を頭にのせて猫耳（！？）ポーズをしているキュートなオフショットや、井上のソロオフショットも見ることができる。

また番組で共演したピアニスト・アレンジャーの大嵜慶子は自身のXで、井上・京本・宮澤の隣に並んだオフショットを公開。「エマさんのセンスの良さ！芳雄さんの説得力！そして京本さんのギター＆歌と、ピアニカの音の混ざりが良くて、濃い楽しい夜でした」と感想も綴っている。

■「井上芳雄ミュージカルアワー『芳雄のミュー』」オフショット

■グランアーツ公式Xが公開したオフショット2点

■「濃い楽しい夜でした」（大嵜慶子）