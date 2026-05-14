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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【アイラップで作る】一番ラクな自家製サラダチキン！水から加熱するだけでしっとり柔らかに仕上がります」と題した動画を公開しました。動画では、耐熱用のポリ袋「アイラップ」と電子レンジを活用して、驚くほど柔らかく仕上がるサラダチキンのレシピを紹介しています。



調理工程は非常にシンプルで、アイラップに鶏むね肉と調味料を入れて揉み込んだ後、タッパーに入れて水から電子レンジで加熱するというもの。「熱湯ではなく水から加熱するのがしっとり仕上げるポイントです」と、パサつきがちな鶏むね肉を柔らかく仕上げるコツを解説しています。また、切り方についても「繊維を垂直に切るように向きを変えると食べた時より柔らかく感じます」と、食感を良くするためのひと工夫を伝授しました。出来上がったサラダチキンは、「今までで一番水分が保たれてて」と絶賛する仕上がりです。



動画の後半では、市販のサラダチキンと手作りサラダチキンの違いについて、管理栄養士の視点から解説。「添加物と日持ち」「塩分量」「価格」「食感」の4つのポイントを挙げ、「むくみや血圧が気になる方は手作りの方がおすすめです」と語りつつ、忙しい時は市販品を頼るなど柔軟に取り入れることを勧めています。



ポン酢やごまダレをかけたり、サラダや麺のトッピングにしたりと、アレンジ自在な万能おかず。ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］

・鶏むね肉 1枚（約300g）

・塩 小さじ1/2（大きければ小さじ2/3）

・酒 小さじ2

・しょうがチューブ 少々



［作り方］

1. アイラップを広げ、鶏むね肉、塩、酒、しょうがチューブを入れ、よく揉み込む。

2. 1100mlのタッパーに、アイラップごとむね肉を入れ、水500mlを注ぐ。

3. 袋内の空気を抜いて湯せん風にし、フタをせずに電子レンジ（600W）で7分加熱する。

4. むね肉の表面がすべて白くなったら、そのまま15分放置する。（赤い部分が残る場合は1～2分追加加熱する）

5. 湯せんの水は捨て、袋内の水分ごとタッパーに移し替えて完成。



※冷蔵で3日、冷凍で2～3週間保存可能。保存する時は袋内の水分に浸しておくと、よりしっとりして味が染み込みます。