米スポーツサイト「ｔｈｅ ｃｏｍｅｂａｃｋ」は１３日（日本時間１４日）にドジャースの大谷翔平投手（３１）について「大谷翔平はもはやＭＬＢで最高の日本人選手ではない」と衝撃的なタイトルで報じた。

大谷は１２日（同１３日）の本拠地ジャイアンツ戦の３回に１２試合、５３打席ぶりの一発を放ったが、ようやく今季７本目、打率２割４分、１７打点で、３年連続で１を超えたＯＰＳは０・７９７の惨状だ。一方、投手では６試合に先発して２勝２敗で防御率０・９７だ。

同サイトは「打撃面での苦戦から当面はどちらか一つに集中したほうが良いのではないかとの懸念が高まっている」と指摘するとこう続けた。

「もう一人の日本人強打者は打席で全く苦労していない」

“もう一人”はホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）だ。「彼は開幕前に約束していた驚異的なパワーを示している」と絶賛。ＭＬＢ３位の１５本塁打、ア・リーグ３位タイの２９打点、打率２割２分８厘、出塁率３割６分２厘、長打率５割４分５厘でＯＰＳ０・９０７だ。

「村上はそのプロフィルに見合った最高のスラッガーと言えるだろう」

最後は「ＭＬＢでこれまで見せてきた実績を考えれば４度の満票ＭＶＰを軽視するのは愚かなことだ。しかし、現状では彼の同胞の一人が文字通り彼の功績を横取りしてしまった」とまとめた。確かに現時点での日本人最強打者は村上だが、最高の日本人選手と呼ぶにはまだ早い。そう表現したくなるほど、インパクトが強いということだ。