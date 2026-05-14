

私立大学の医学部に進学するためには莫大な教育費がかかることは言うまでもない。教育等ジャーナリストの戦記氏は「私立医学部受験にはざっくり1,000万円が必要になる」という。ではその1,000万円をどのように用意するか。同氏がそのための投資ルートを解説するーー。

みんかぶプレミアム連載「受験とキャリアの不都合な真実」



私立医学部受験には、ざっくり1,000万円が必要になる

1年8か月で1,000万円を用意できる可能性がある3つのルート

僕が20カ月の運用で採用した獣道

教育投資ジャーナリストの戦記（@SenkiWork）と申します。2026年4月26日（日）にみんかぶマガジンに寄稿させて頂いた以下の記事ですが、予想外に反響が大きく、執筆者として嬉しく思います。「私立医学部入試の真の参入障壁は約1,000万円の入学金。進学しなくても支払わされる…」（https://mag.minkabu.jp/life-others/40932/?membership=1）我が家には現在高校2年生の娘がいますので、僕にとっても入学金1,000万円問題は自分ごとの悩ましいテーマです。どう解決すべきなのか、僕としても真剣に考えました。なぜ1,000万円なのか、前回記事のおさらいとすると、以下の通りです。「つまり、最終的に国立大学医学部に進学した場合でも、私立医学部に振込みが必要な現金は合計1,000万円で、入学金没収は合計400万円になります。最終的に進学する国立大学医学部の学費が6年間で約350万円であったことを考えると、没収されてしまう入学金が400万円となるのです」仮に高2娘が私立医学部受験をする場合は、2028年1月に入試と合格発表がありますから、2027年12月末までに1,000万円を用意する必要があります。その日本円キャッシュは、現時点から2027年12月までの家計の余剰キャッシュから努力して確保する予定ですが、ここで一つ疑問が浮上しました。それは、「果たして日本円キャッシュとして貯金して1,000万円を積み上げることが正解なのだろうか？」という問いです。2026年4月から2027年12月までという1年8ヶ月（20ヶ月）の期間は、投資の世界では「超短期」に分類されます。僕は、普段S&P500などで資産運用をしていますが、この1,000万円は「確定資金」であるため、「元本割れリスクを極小化しつつ、インフレや金利上昇の恩恵を享受する」戦略が最適となります。現在の市場金利（2026年5月時点）を踏まえると、以下3つが王道となるでしょう。?円建て「高利息の定期預金・ネット銀行」もっとも確実かつ、ペイオフ制度を活用できる選択肢です。現在、ネット銀行を中心に金利上昇の影響で利率が大幅に改善しています。想定利回りは、1.3〜1.45%（年率・税引前）。?円建て「個人向け国債（固定5年）」2026年4月募集の個人向け国債（固定5年）の利率は年1.79%（税引前）と、定期預金をも上回る水準です。ただし注意点があります。20カ月後の中途換金時の実質利回りを試算すると、$1.79\% \div 2 \times 0.79685 \fallingdotseq$ 約 $0.71\%$（20カ月分）となり、年率換算では約 $0.43\%$ 程度です。この期間においては「国債の方が利率が高い」という先入観は禁物です。?外貨建て「米ドル建てMMF・短期国債」為替リスクが発生しますが、想定利回りは4.5〜5.0%（年率・税引前）と高いです。しかし2027年12月に円高に振れていた場合、為替差損が出るリスクがあります。僕は2020年8月に「学費を資産運用で捻出する」目的で開始したポートフォリオとして、2026年5月現在で2.8億円を運用しています。いろいろ計算した結果、1,000万円という個別資金の守りではなく、「ポートフォリオ全体の最適化」として捉えることにしました。以下3つの観点で考えました。?「メンタル・アカウンティング」の排除2.8億円の流動資産がある場合、すべての資金は代替可能です。2027年12月にマーケットが暴落していても、他のキャッシュから支払えばいいという選択肢が取れます。?リスク許容度の再定義仮に1,000万円が50%暴落しても、損失は500万円。これは総資産2.8億円に対する影響としてはわずか1.8%にすぎません。?20ヶ月間の期待リターンインフレが激化する世界において、預金で1,000万円を運用することは正しい判断なのか。僕にはそう思えませんでした。熟慮した結果、僕の結論は「2026年5月から2027年12月までの家計余剰キャッシュを、楽天S&P500投信にドルコスト平均法で積み立てる。時価が1,000万円を下回ったら追加投資する」というものでした。1ドル159円の円安、S&P500が最高値圏にある今、この20カ月間の積立でリターンを得ることは可能なのか？実際に150万円を投資し、検証をスタートしました。