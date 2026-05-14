ひと振りで味が激変！いつもの料理をぐっと格上げする「カルダモン」の魔法のレシピ
スパイスと聞くと難しそうに感じるかもしれませんが、カルダモンは爽やかな香りと上品な甘みが特徴で、料理にさりげなく加えるだけで一段とおいしくなる万能スパイス。夏の暑い季節にも食欲をそそる香りで、いつもの食卓をぐっと格上げしてくれます。
今回は料理好きのクックパッドアンバサダーの方に、カルダモンをつかった自宅で手軽につくれるレシピを４つご紹介します。
▼食欲そそる「スパイスソテー」
鶏肉のうまみにカルダモンのスパイス感が絶妙にマッチ。ナスがとろとろに仕上がり、食欲が落ちがちな夏でもごはんがすすむひと皿です。フライパンひとつで手軽につくれるのも魅力。
▼レンジで完成「かぼちゃサラダ」
電子レンジで加熱したかぼちゃに、カルダモンとマヨネーズを合わせるだけの簡単サラダ。カルダモンのさわやかな香りがかぼちゃの甘みを引き立て、いつもと一味違うサラダに仕上がります。
▼洋食屋さん気分「玉ねぎソース」
玉ねぎをじっくり炒めて甘みを引き出し、カルダモンで香りをプラスした洋食屋さん気分のソース。ハンバーグやポークソテーにかけると、ぐっとレストランらしい味わいになります。
▼おしゃれな副菜「デリ風カルダモン塩昆布サラダ」
ウインナーと塩昆布の組み合わせにカルダモンが加わった、デリ風のおしゃれなサラダ。塩昆布のうまみとカルダモンの清涼感が合わさって、箸が止まらないおいしさです。あとひと品ほしいときにもさっとつくれます。
カルダモンはスーパーのスパイスコーナーで手に入ります。パウダータイプが使いやすく、少量でしっかり香りが立ちます。ぜひ一度手に取って、いつもの料理に加えてみてください。
レシピを教えてくれたアンバサダーのキッチン