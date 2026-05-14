早慶上理の中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキング！ 2位「上智大学」を抑えた1位は？【2026年調査】
新生活がスタートし、街中で真新しいスーツや制服姿を見かける機会が増えるこの時期は、改めて「学歴」や「キャリア」への関心が高まるタイミングです。数ある難関私大の中でも、独自のブランド力を誇る「早慶上理」の4校に対して、世間がどのような羨望の眼差しを向けているのかを探りました。
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
【4位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「お金持ちなイメージがある。知的で裕福の印象を持つ」（30代女性／宮城県）、「帰国子女が多いイメージ。英語が話せる女子が多い。それでお金持ちに結びつく」（40代男性／神奈川県）、「国際的な大学なので、多国籍であったり、お金持ちで世界に興味がある子が通ってそう」（30代女性／栃木県）といったコメントがありました。
回答者からは「幼稚園からあるのもそうだし、医学部の高い学費を払えるのもお金持ちの証だと思うから」（20代男性／東京都）、「中高一貫から進学をするイメージがあるから」（50代男性／京都府）、「幼稚舎からのエスカレータ式に上がってきた学生が多く、親がお金を持っているイメージがあるから」（50代男性／長野県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
※記事内容は執筆時点のものです。最新の内容をご確認ください
(文:綾乃岬)
All About ニュース編集部では、2026年4月22日の期間、全国10〜60代の男女200人を対象に、早慶上理に関するアンケートを実施しました。その中から、早慶上理の中で「最もお金持ちなイメージがある大学」ランキングの結果をご紹介します。
2位：上智大学／40票2位は上智大学でした。東京の都心・四ツ谷にキャンパスを構え、国際色豊かな校風や、洗練されたスマートな学生のイメージが定着しています。帰国子女が多いことや、落ち着いた都会的な雰囲気が、「裕福で上品な家庭の学生が通っている」という印象に繋がっているようです。
回答者からは「お金持ちなイメージがある。知的で裕福の印象を持つ」（30代女性／宮城県）、「帰国子女が多いイメージ。英語が話せる女子が多い。それでお金持ちに結びつく」（40代男性／神奈川県）、「国際的な大学なので、多国籍であったり、お金持ちで世界に興味がある子が通ってそう」（30代女性／栃木県）といったコメントがありました。
1位：慶應義塾大学／147票約7割の票を集めて圧倒的な1位となったのは慶應義塾大学でした。幼稚舎（小学校）からの一貫教育のイメージや、港区という華やかな立地、そして多くの大手企業経営者の子息が在籍している背景から、世間一般では「桁違いのお金持ち」が通う名門というイメージが不動のものとなっています。
回答者からは「幼稚園からあるのもそうだし、医学部の高い学費を払えるのもお金持ちの証だと思うから」（20代男性／東京都）、「中高一貫から進学をするイメージがあるから」（50代男性／京都府）、「幼稚舎からのエスカレータ式に上がってきた学生が多く、親がお金を持っているイメージがあるから」（50代男性／長野県）といったコメントがありました。
※回答者からのコメントは原文ママです
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(文:綾乃岬)