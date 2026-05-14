「生成AIが普及すれば、事務職の仕事はなくなるのではないか？」

近年のビジネスニュースでは、こうした懸念がしばしば議論されます。しかし、実際に求人ボックスに掲載された求人情報を分析すると、異なる景色が見えてきます。2026年現在、事務職の需要は衰えるどころか、むしろ「より質が高く、専門的な業務」へのシフトが進み、求職者・企業双方にとって非常に重要な転換期を迎えています。

今回は、最新の調査データと検索トレンドを基に、2026年の事務職市場の「今」を紐解きます。

女性が最も多く就業している職種は「事務従事者」

女性の就業者数は2025年時点で3,126万人にのぼり、年々増加の一途をたどっています。中でも最も多い職種は「事務」であり、2013年以降、一貫して右肩上がりです。2025年には過去最多の881万人に達し、女性就業者の28.2%を占めるに至りました。

続く職種としては、医療や教育を支える「専門的・技術的職業従事者」（654万人）、接客や介護の現場で活躍する「サービス職業従事者」（585万人）が挙げられます。一方、男性の就業者においては「専門的・技術的職業」（697万人）、「生産工程」（585万人）が多く、「事務」は567万人（男性就業者の15.3%）です。男性は多様な職種に分散しているのに対し、女性にとって事務職が依然として最大の就業カテゴリーであることがデータから読み取れます。

【グラフ：女性事務従事者数の推移（2009年～2025年）】

参照：労働力調査 / 基本集計「職業別就業者数」より引用

なぜ競争が激しいのか？ 変わる採用基準と求められるスキル

厚生労働省の「一般職業紹介状況（職業安定業務統計）」によると、2026年2月の事務従事者（パート除く）における有効求人倍率は0.42倍、なかでも求人数の多い「一般事務従事者」は0.34倍でした。この数値は、求職者数に対して求人数が少なく、非常に競争が激しいことを示しています。

その背景には、デスクワークを希望する多くの求職者に対して、提供される求人数が限られているという需給のミスマッチがあります。

その上で、今の転職市場を勝ち抜くためには、企業が「どのような人材を求めているのか」という選別基準の変化を理解しておく必要があります。

かつての事務職は「単純なデータ入力」や「定型的な書類作成」が主な業務でしたが、現在はこれらの多くがAIやデジタルツールによって自動化されています。この結果、企業は「事務」という役割において、以下の能力を重視する傾向を強めています。

AIを操る力： AIツールを活用し、変化する作業内容に対応する力 対人コミュニケーション： 複雑な調整業務など、AIには代替できない人間的な付加価値 判断・管理能力： 自動化された業務を監視・修正し、例外的な状況に対処する判断力

現在の転職市場においては、企業が「AIを活用できる人材」を厳選する傾向にあるため、求職者にとっての難易度は以前よりも増しています。「事務職＝定型作業」という従来のスキルセットだけでは採用が難しい現状を捉え、自身のスキルをどうアップデートしてアピールするかが、この狭き門を突破する重要なポイントとなっています。

人気職種1位は「一般事務」【事務に関する職探しの検索キーワード】

事務職の中でも、具体的にどのような職種が求職者から選ばれているのでしょうか。2025年の検索動向を基にしたランキングを公開します。

【事務職 人気職種ランキング】

求人ボックスでの検索数が最も多かったのは「一般事務」、2位が「医療事務」となり、依然として高い人気を誇っています。一方で3位以下には、2024年の調査と比較して「専門性を伴う事務職」が台頭しており、求職者の志向に変化が見られます。

一般事務の仕事内容とは？必要なスキルや給料事情などを徹底解説＞ 医療事務とは？仕事内容、給料、やりがい、必要な資格などを解説＞

検索動向の集計・算出方法「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月31日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「事務」及び「正社員」と合わせて入力した検索キーワードの検索数上位の中から、職種・業界に関するキーワードを抽出してランキング化しました。比較対象期間：2023年4月1日～2024年3月31日

ランキングから読み解く3つのトレンド

今回のランキング結果からは、求職者の意識の変化が顕著に表れています。

①「経理事務」と「営業事務」の躍進

3位の経理事務、4位の営業事務が順位を上げている背景には、圧倒的な競争率を誇る「一般事務」の狭き門を避け、より現実的なキャリアの入り口を求める戦略的思考があります。

有効求人倍率（パートを除く）を比較すると、その違いは明白です。

一般事務：0.40倍 会計事務：0.56倍 営業・販売事務：0.96倍

これらの職種は、一般事務と比較して採用チャンスが広いだけでなく、専門スキルを活かすことでより高い給与水準も期待できます。事務職としての安定性を確保しつつ、確実なキャリアアップを狙う求職者が増えていると言えます。

経理事務とは？仕事内容、給料、必要な資格、向いている人の特徴などを解説＞

②教育機関系事務の「高度化・専門化」

大学事務への注目が高まっています。少子化に伴い、大学は経営戦略の転換を迫られており、事務職員にも「手続き代行」以上の能力が求められています。

現在の大学職員は、組織運営のプロとして多岐にわたる専門業務を担っています。

広報・マーケティング： 学生募集のブランディングやWeb戦略の立案。 DX推進： 業務効率化や教育環境のシステム構築。 経営管理・企画： 数値分析に基づく中長期的な経営計画の策定。

単なる「安定した事務」というイメージから、教育業界という激動の現場で組織を動かす「戦略の担い手」へと役割が進化しており、その高い専門性とやりがいがキャリア志向の求職者を引きつけています。

学校事務とは？仕事内容や給料事情、やりがいなどを徹底解説＞

③専門職種（貿易・保険）の価値が再評価

7位の貿易事務や9位の保険事務の上昇は、特定の業界知識を持つ「プロフェッショナルな事務員」の需要が底堅いことを示しています。

貿易事務： 複雑化する輸出入の法規制やインボイス制度など、コンプライアンスの深い知識が不可欠です。書類作成の枠を超え、実務を完遂できる「専門職」としてのニーズが市場価値を高めています。 保険事務： 業界のデジタル化（InsurTech）に伴い、複雑な金融商品の理解と、DXツールを駆使した業務効率化が求められています。

両職種に共通するのは、「現場のルール」を理解し判断する力です。AIには模倣しにくいこの専門性こそが、最大の武器となっています。

条件1位は「土日休み/土日祝休み」【事務に関する職探しの検索キーワード】

事務職を探すユーザーが、職種以上に重視しているのが「労働環境」です。2025年の検索キーワードからは、安定したプライベートを確保しつつ、働き方の質を求める現代的な傾向が浮き彫りになっています。

【事務職の希望条件 検索トレンド】

「正社員」「事務」と合わせて検索された条件（※1）に関するキーワードは、1位「土日休み/土日祝休み」、ついで2位「未経験」、3位「在宅勤務/リモート」でした。

（※1）条件とは、働く時間や待遇、勤務条件を指す。

検索動向の集計・算出方法：「求人ボックス」利用ユーザーが、2025年1月1日から2025年12月31日の期間に、「求人ボックス」内で仕事探しを行う際に、「事務」及び「正社員」と合わせて入力した検索キーワードの検索数上位の中から、職種・業界に関するキーワードを抽出してランキング化。比較対象期間：2023年4月1日～2024年3月31日

検索トレンドから読み解く、働き方の「現実的な選択」

ランキングの結果からは、求職者が理想と現実のバランスを賢く判断している様子が見て取れます。

①「フルリモート」から「ハイブリッド」への移行

これまで猛烈な勢いで検索されていた「フルリモート・完全在宅」が順位を下げ、代わりに「在宅勤務・リモート」が上昇しています。これは、多くの企業でハイブリッドワーク（出社と在宅の併用）が定着し、求職者側も「週に数回のリモートワーク」など、 より現実的で柔軟な働き方を求めるようになった 結果と言えます。

②「時間」への意識が強まる（残業なし・シフト制の上昇）

「残業なし」や「シフト制」というキーワードが上昇している点も見逃せません。これは、単に「休みが欲しい」というだけでなく、 「自分のプライベートな時間をコントロールしたい」 というニーズが強まっている証拠です。「賞与あり」といった待遇面よりも、日々のワークライフバランスを重視する傾向が、事務職求人を探す層の間で年々色濃くなっています。

③揺るぎない「安定」への欲求

依然として「土日祝休み」「未経験」がトップ2を独占しています。事務職を志望する層にとって、やはり 「カレンダー通りの安定した休日」 と 「新しいキャリアへの挑戦」 が最大の関心事であることを物語っています。

事務職の業界・職種別年収ランキング1位は「特許事務」平均556万円

事務職の価値を測る指標のひとつが「平均年収」です。2026年現在、どの職種が高年収であり、かつ「いま、給与が伸びている」のか。最新のデータからその実態を紐解きます。

【業界・職種別 平均年収ランキング】

求人ボックスに掲載された求人のうち、業界・職種別に事務職の求人給与を調査しました。

平均年収が最も高かったのは「特許事務」の556万円で引き続き1位となりました。ついで前回3位の「銀行事務」473万円、前回4位の「IT事務」430万円と順位を上げました。前回2位の「不動産事務」は422万円で7位でした。

集計・算出方法： 平均年収は「求人ボックス」の「給料ナビ」掲載データ（2026年4月時点）を参照。求人情報および政府統計データに基づき独自算出したものです。

【平均年収上昇額ランキング】

どの業界・職種の給与が、いま最も勢いよく伸びているか、2024年9月と比較しました。

年収上昇額1位は104万円増の「一般事務」でした。ついで、「銀行事務」が71万円増、「貿易事務」が67万円増と続きました。

比較対象期間：2024年9月掲載情報

データから読み解く、給与上昇の背景

① 「専門性」が年収の天井を決める

特許事務（556万円）や銀行事務（473万円）などの上位職種は、高度な法規制知識や業界特有の専門プロセスを必要とします。AIや自動化が進む現在においても、これら「代わりが利かない専門的知見」を持つ事務職は、高い市場価値を維持しています。

② 「一般事務」の給与上昇の背景

年収上昇額ランキングで「一般事務」が104万円増と、圧倒的な伸びを見せています。この背景には、二つの大きな理由があります。

一つは、日本企業全体で進む 「構造的な賃上げ（ベースアップ）」 です。物価高への対応や人材確保を目的に、給与テーブルそのものが底上げされています。

もう一つは、企業が求める「一般事務」の質的変化です。つまり、 一般事務が担当する業務範囲が拡大し、「AI活用スキルまたはポテンシャルを持つ人材」に対して、企業がより高い対価を支払う ようになっているのです。

これら「賃金水準の向上」と「優秀な人材への投資」が組み合わさった結果、一般事務の平均年収が急騰しています。これまで「事務職は給与が上がりにくい」というイメージがありましたが、現在は事務職においても「賃上げの波」が確実に到来していると言えます。

事務職のキャリア戦略：2026年、AIと共創する「選ばれる人材」へ

事務職の市場は現在、単なる「作業」から「価値創出」へと役割がシフトしつつあります。AI時代において、市場価値を高めるためのキャリア形成には、以下のような傾向がみられます。

1.「AI」を業務プロセスへ取り入れる

データ入力や集計といったルーチンワークは、AIで自動化されつつあります。これからは「AIを活用して、どのような形で組織に貢献したか」という実績が、客観的な評価につながりやすい傾向にあります。

2.専門性を掛け合わせる

単なる事務スキルの保有にとどまらず、特定の「領域」に対する知見を深めることは、市場価値の向上において有効なアプローチのひとつです。数字・法律・ITなど、特定の専門知識を事務職に掛け合わせることで、評価される機会が増えると考えられます。

3.「実行者」から「ビジネスパートナー」へ

指示された業務を正確にこなす「実行者」の役割に加え、組織の課題解決に向けた提案を行う立ち回りを期待されるケースも増えています。「どうすればより良くなるか」という当事者意識を持つ事務職は、多くの企業において、より高く評価されやすい傾向にあるようです。

変化の激しいAI時代だからこそ、学び続ける姿勢が、自身のキャリアを安定させる鍵と言えます。