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流動比率が〇〇％以下の会社は危険な状態です！今すぐチェックしてください！

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YouTubeチャンネル「黒字社長の絶対つぶれない経営学」が、「流動比率が〇〇％以下の会社は危険な状態です！今すぐチェックしてください！」と題した動画を公開した。動画では、1万社以上の黒字経営を指導してきた市ノ澤翔氏が、短期的な支払能力を測る指標について解説。目安となる数値とその本質的な改善策を提示している。



市ノ澤氏はまず、流動比率を「会社の強さを測る最強の指標」と位置づける。計算式は「流動資産÷流動負債×100」であり、1年以内に出ていくお金に対して、1年以内に現金化できる資産をどれだけ持っているかを示す。

この比率が100%を超えていれば安全性が高く、逆に100%未満の場合は負債が資産を上回り、「1年以内に資金ショートしてしまう可能性が出てくる」と危険性を指摘した。



さらに、流動比率は銀行格付けの評価基準の一つでもあるという。最高点を得るためのラインは160%であり、200%を超えれば非常に強い状態と言える。

では、この指標を高めるにはどうすればよいか。市ノ澤氏は「現預金を積み上げていく必要がある」と説明する。流動資産には在庫も含まれるため、在庫を増やせば計算上の比率は上がる。しかし、在庫は売れなければ現金化されないため、過剰な保有はかえって資金繰りを悪化させる。そのため、本業で利益を出し、手元のキャッシュを増やすことが本質的な対策となる。



また、より厳密に安全性を測る指標として「当座比率」や「手元流動性比率」にも言及した。これらは在庫などを除き、すぐに現金化できる資産や現預金のみで計算されるため、併せて確認することが重要である。



動画の最後に市ノ澤氏は、「潰れない会社作り、そして銀行評価を上げるためにもキャッシュを積み上げろ」と結論づけた。表面的な数字の操作にとらわれず、本質的なキャッシュフロー経営を目指すための重要な知識が詰まった動画となっている。