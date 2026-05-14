325馬力で「シビックタイプR」超え！

フォルクスワーゲン ジャパンは2026年4月28日、フォルクスワーゲンのGTIブランド生誕50周年を記念した特別イベント「GTI FAN FEST 2026」を、同年6月13日に愛知県の豊橋本社で開催すると発表しました。

1976年に最高出力110psの初代「ゴルフGTI」が誕生してから半世紀、世界で250万台以上が生産され、最も成功したコンパクトスポーツカーがいよいよ記念すべき年を迎えます。初代モデルは当初5000台のみの生産予定でしたが、瞬く間に人気を博し、“ホットハッチ”の原点として語り継がれる存在となりました。

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その感謝を込めて開催されるGTI FAN FEST 2026の会場は、フォルクスワーゲン グループ ジャパンの本社である愛知県・豊橋市です。当日は、全国のオーナーによる自慢の愛車の披露が行われるほか、通常非公開の専用ふ頭、テクニカルサービスセンター、パーツデポの特別公開が実施されます。

納車前点検（PDI）の様子や車両の日本到着から出荷に至る流れを見学できる貴重な機会が提供され、歴代GTIの特別展示や体験試乗会、限定グッズの販売など、ファン垂涎のプログラムが目白押しとなっています。

そして、このアニバーサリーイヤーを祝うべく、グローバルで発表された究極の限定モデルが「ゴルフGTI エディション50」です。

ボディサイズは全長4292mm×全幅1789mm×全高1463mmで、標準のゴルフGTIから車高を15mmローダウンし、DCC（アダプティブシャシーコントロール）を標準装備しています。

パワーユニットには2リッター直列4気筒ターボエンジンを搭載し、歴代最高の最高出力325ps・最大トルク420Nmを発生。7速DSGとの組み合わせで、0-100km／h加速はわずか5.3秒、最高速度は270km／hという圧倒的なパフォーマンスを誇ります。

その真の実力は、世界一過酷なサーキットであるドイツのニュルブルクリンク・ノルドシュライフェ（北コース）で証明されました。2026年5月7日、開発ドライバーのベンジャミン・ロイヒター氏のドライブにより、驚異の7分44秒523を記録しました。

このタイムは、ホンダ「シビック タイプR」が保持していた前輪駆動（FF）市販車の最速記録「7分44秒881」をコンマ数秒上回るものであり、フォルクスワーゲンとしてもFF市販モデルの新たな金字塔となりました。

この歴史的偉業には、オプション設定される「GTIパフォーマンスパッケージ エディション50」が大きく貢献しています。車高をさらに5mm下げた専用サスペンション、チタン製リアサイレンサーを備えた軽量なRパフォーマンスエキゾーストシステムに加え、235／35 R19サイズのブリヂストン「ポテンザ レース」セミスリックタイヤを履いた19インチ鍛造アルミホイールを装着し、極限のサーキット走行に対応させています。

エクステリアは、ブラックのルーフやミラーハウジング、レッドのアクセントが際立つ19インチ「クイーンズタウン」アルミホイールを装備。ボディ各所には「GTI 50」の記念バッジが配され、ボディカラーは定番のトルネードレッドのほか、専用色「ダークモスグリーンメタリック」も用意されています。

欧州での価格は5万4540ユーロ（約1008万円）から設定されています。タイムアタックを終えたロイヒター氏が「技術、情熱、そして50年の歴史が結実した一台」と語る通り、日常の使い勝手とサーキットレベルの走りを高次元で融合させた、まさに半世紀の集大成と言える存在です。

GTI FAN FEST 2026の会場では歴代GTIの特別展示も予定されていますが 、やはりファンの最大の関心事は、この史上最強の“エディション50”が姿を現すかどうかでしょう。公式にはまだ発表されていませんが、50周年という記念すべき節目に日本でもその雄姿を拝めることを大いに期待したいところです。