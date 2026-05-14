ぽんさんの漫画「結婚10年目に思うこと」がインスタグラムで多くの「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

山あり谷ありだった10年の結婚生活。かつて妻は、夫が家事や育児に対して「土俵の外」にいるように感じていました。しかし、あるときから「言い争う」ことをやめてみたら…という内容で、読者からは「うちの夫も同じです」「男性は言わないと伝わらないですね！」「分かりすぎて、泣けました」などの声が上がっています。

“察してほしい”から“話し合う”夫婦へ

ぽんさんは、インスタグラムで作品を発表しています。ぽんさんに作品について話を聞きました。

Q.このエピソードを漫画にしようと思った理由を教えてください。

ぽんさん「結婚して10年がたち、改めて振り返ると楽しいことばかりではなく、けんかや言い争いなど大変な出来事が数えきれないほどあったな、と思いました。特に第1子出産後からは、夫は仕事が多忙、私自身は初めての育児でピリピリしており、お互い気持ちの余裕がまったくありませんでした。そのためぶつかることが多く、何度も何度も『夫婦として、家族として、このままやっていけるのか』と、自問自答をすることがありました。

それでもこうして一緒に生活を続けてこれたのは、夫婦の形が少しずつ変わってきたからなのだと気付き、このエピソードを漫画に描かせていただきました」

Q.それまでは、どんな「言い争い」をしてきましたか。

ぽんさん「当時は、夫の仕事が超多忙な時期でした。そのため、『夫に迷惑をかけてはいけない』『困らせてはいけない』『仕事に集中させてあげたい』と思うあまり、自分自身の悩みや困っていることを伝えていませんでした。でも精神的に限界がくると、私の中でためこんでいたものが一気に爆発して、感情的に不平不満をぶつけていました。それを夫は黙って聞いて、自分の考えを言わずそのまま殻に閉じこもり、家の中にしばらく不穏な空気が漂っている状態でした」

Q.「言い争い」から「話し合い」に移行したのはなぜですか。

ぽんさん「あるとき、いつものように私が感情的に怒りを爆発させたときがありました。いつも殻に閉じこもる夫が初めて、『そんな風に思っていたことに気付けなくてごめん。ずっとつらかったよね。本当に今までごめん。俺も気を付けるから、お互い困ったことは話すようにしていこう』と言ってきたんです。それを聞いたときに、『私も怒りに任せて不満ばかり爆発させてしまっていたな。つい、口にしなくても夫は察してくれているだろう、気付いてくれているだろうと思っていたな』と、自分自身のことも反省するきっかけになりました。それからは、どんな小さなことでも相談して、『どうすることがベストか』を落ち着いて話し合うようになりました」

Q.最近では、どのようなテーマで「話し合い」をしましたか。

ぽんさん「昨年第4子が生まれ、毎日忙しくもにぎやかに過ごしております。お互い仕事をしているので、仕事や4人の子どもたちのスケジュールを確認し合い、『どうすればお互い仕事も家庭も自分自身のことも、バランスよく担っていけるか』ということを、日々話し合うことが増えました。

また子どもたちの成長につれて、親としてさまざまな悩みや迷いが出てくることがあります。そんなときも夫と話し合いをして、同じ方向を見ることができるようになりました」

Q.作品について、どのようなコメントが寄せられていますか。

ぽんさん「『夫婦といえども、言わないと伝わらないもんですよね』『うちも同じです』『気持ちの擦り合わせって大事ですよね』といった、共感のコメントをたくさんいただきました。皆さんのコメントを一つひとつ読ませていただき、改めて『気持ちを伝えること、話し合うこと』の大切さを身にしみて感じました」