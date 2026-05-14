13日時点で20勝21敗…勝率5割復帰間近

ホワイトソックス・村上宗隆内野手は12日（日本時間13日）、本拠地でのロイヤルズ戦に「2番・一塁」で先発出場し、3打数無安打3三振1四球で快音は聞かれなかった。それでもチームは同地区相手に接戦をものにすると、勝利後に広がった“光景”に米ファンは感涙。「圧倒的なオーラ」と反響が寄せられている。

初回に2点を先制されたホワイトソックス。過去3年は毎年100敗以上を喫しており、“以前まで”ならそこで負けていたかもしれない。しかし今年は違う。5回にロモのソロで反撃すると、バルガスの適時打で同点に。さらにマイドロスの勝ち越し3ランも飛び出し、この回一挙5点を奪った。

その後同点に追い付かれたが、8回にヒルが勝ち越し弾。1点差を守り抜き、20勝21敗で地区2位の座をキープした。首位ガーディアンズまで1.5差としている。なお、村上はこの試合で三振、四球、三振、三振だった。

本拠地のファンに届けた勝利。球団公式インスタグラムは「祝砲の合図を」として、村上とバルガスのセレブレーションを公開した。2人はハイタッチを交わすと、最後はお馴染みとなった“日本式”の挨拶でぺこりとお辞儀。熱い抱擁で勝利を喜んだ。

粋な光景にシカゴファンも感動。「この2人が大好き」「勝利の後にムネとバルガスが見せるセレブレーションは、まさに圧倒的なオーラを放っている」との声も上がれば、「ムネがずっとホワイトックスにいたいと思ってることを願ってるよ」「ムネは史上最高よ」「新人王だ」「ソックスは今すぐムネに契約延長を打診すべきだ。彼はこのチームを劇的に変えてしまったのだから！」と、2年契約の村上との長期契約を望む声が殺到している。（Full-Count編集部）