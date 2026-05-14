本日5月14日（木）よる7時54分〜 日本テレビ系で放送の「ぐるぐるナインティナイン」は、「ゴチになります」。VIPチャレンジャーは3回目の挑戦となる中村倫也。過去の戦績は6位、4位と決して好成績ではなく、「わからないっす、値段」と不安気。今回は一品で2万円超の高額メニューが隠れている“ドボンゴチ”だが、果たして大丈夫か？

一方、新メンバーの倉科カナは前回ついに初自腹となったが、負けた原因を「佐野（勇斗）君にハメられた」と言う。一体何があったのか？だが佐野は「乱されてるようならまだまだ」とまさかのダメ出し!? 早くも同期・倉科とバチバチの状態になるが、増田貴久が「話術で勇斗をハメていく」と豪語し、なぜか笑いが起きる。

ゴチバトルの舞台は、東京・飯田橋の「ホテルメトロポリタンエドモント」内にあるフレンチレストラン「FOURGRAINS（フォーグレイン）」。伝統技法に独創的なアレンジを加えたモダンフレンチで、設定金額は一人24,000円。自腹額は7人で16万円前後となる。

料理が趣味の中村は、最近感動した料理グッズをスタジオで紹介。抜群の手際の良さで調理を進めるが、ひとりでに出来上がるというグッズのハイテクに一同半信半疑。なんとゴチの最中に料理を完成させてしまうが、そのお味に白石麻衣も「本格的！」と感動!?

休日の過ごし方はゴルフかゲームで、最近は、元ゴチメンバーの小芝風花にオススメされたあるゲームにハマっているという。なぜか小芝に依頼されてお手伝いばかりしているという中村だが、つい没頭するあまり、ある事に気を揉んでいるという…？

そして中村が会ってみたい「めちゃめちゃ僕好みの面白いことをやっている」早口言葉芸人がスタジオに登場。目の前で披露される早口ネタに「やっぱ好きだな」と感動。早口ネタに佐野、岡村隆史も挑戦し苦戦する中、中村は「気持ちいいですね」とマニアぶりを発揮！「これで生きてきましたから」とアナウンサー・羽鳥慎一も負けじと挑戦するが果たして？

さらに中村持ち込み企画で、パッと見で物の大きさを目測する“アイメジャー”をゴチメンバーと競い合う。本人は自信満々だが徐々に様子がおかしくなり、せいやから「邪道やな」とクレームが!? 中村の意外な特技は本物なのか？

次々と豪華な料理が運ばれるが、どのメニューがドボンなのかさっぱり見当がつかない一同。中村は「ドボンの可能性ありますね」と自信なさげ。新メンバーの火花が散る中、倉科は「ヤバイ気がしてきた」、佐野も「ヤバイ」。ついに佐野が初自腹を喫するのか？まさかの倉科二連敗も？「ベリベリグー」と料理に舌鼓を打つ白石が危ない!? ドボンは一体？そして自腹は誰なのか？