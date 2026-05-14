不安定な情勢が続くこの時代。だからこそ、本を読み、さまざまな考え方に触れることも重要なのでは？ おすすめの新刊4冊を紹介します。

『ソニー神話を壊した男 出井伸之が創った未来』児玉博／小学館／2090円

社会の末端の人間（私のこと）に経営理念は判断できない。未来のことだから。でも本書を読んで思う。何が世界や社会を変えたのか、末端から時代を見てきた者として後の答え合わせはできると。その意味でサラリーマンの階段を上ってソニー社長（1995年就任）になった出井伸之さんの先見の明は凄い。大賀氏が出井氏を次期社長に指名する前、2人の間にあった確執に時々笑う。

『たびたび』さくらももこ／新潮社／1870円

さくらももこさんが編集長になって、企画から執筆まで手がけた伝説の雑誌『富士山』｡その中の旅ものを収める。ミッフィーの生みの親に会いにオランダへ、新茶摘みで故郷の清水へ、中国茶の買い出しに香港へ、賀来千香子さんの仕事にかこつけ未踏の九州・福岡へ。どこでも美味しいものに目がなく、お酒も強かったんだろうなと思わせる。朝井リョウさんの解説には愛がこもる。

『本朝金瓶梅』林真理子／幻冬舎文庫／858円

『金瓶梅』とは『水滸伝』のスピンオフ作。濃密な性愛描写で知られ、これを本朝の江戸時代に移植する。美男で女好きの西門屋慶左衛門を巡り、本妻、夫殺しをして妾におさまった「おきん」、慶左衛門が入れ込む影のある女「おりん」などが艶笑・滑稽・暗黒譚を繰り広げる。風俗描写が出色。料理屋、芝居小屋、枕絵の絵師､女相撲、百物語など、お江戸の賑わいに連れて行かれる。

『日暮れのあと』小池真理子／文春文庫／792円

旅に連れて行く小さな文庫本に、これだけの"旅"が詰まっていたとは。算数障がいを持っていた叔母の在りし日、老骨董商の死に様を彼の息子に口止めされる家政婦、急死した夫の思いを伝えてくれた印刷業者、祖母と男孫のようなカップルになぜか救われた気がする童話作家（表題作）｡幸も不幸もあった壮年期を過ぎ、訪れた日暮れ時。"手放す"という受容の静けさが胸に響く。

文／温水ゆかり

※女性セブン2026年5月21・28日号