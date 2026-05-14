きょう米中首脳会談　アメリカ企業トップも同行　貿易や台湾問題など協議へ　トランプ氏見ようと沿道に市民詰めかけ

アメリカのトランプ大統領が日本時間の13日夜、中国・北京に到着しました。

14日から行われる首脳会談では、貿易や台湾問題などが焦点となります。

トランプ氏の中国訪問は1期目の2017年以来9年ぶりで、テスラCEOのイーロン・マスク氏らアメリカのIT・金融などの企業トップも同行しました。

習近平国家主席との会談は、14日から2日間にわたって北京中心部の人民大会堂などで行われる予定で、貿易や台湾問題、イラン情勢をめぐり意見が交わされる見通しです。

13日夜、トランプ氏が到着した直後の北京市内の沿道には、トランプ氏の姿を見ようとスマートフォンのカメラを構える大勢の市民の姿がありました。

集まった市民は、「彼がどんな誠意を持って来たのか、どんな善意を示そうとしているのか見極める」「（首脳会談が）中国経済に新たな彩りを添えてくれることを期待したい。中米貿易は我々注目の話題なので」などと話しました。

トランプ氏は14日、1日目の首脳会談を行った後、世界遺産の天壇公園を訪問し、夜は国賓晩さん会に出席する予定です。