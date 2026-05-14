ラ・リーガ 25/26の第36節 アラベスとバルセロナの試合が、5月14日04:30にメンディソローサにて行われた。

アラベスはトニ・マルティネス（FW）、イブラヒム・ジャバテ（FW）、アブデ・レバッハ（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するバルセロナはロベルト・レバンドフスキ（FW）、マーカス・ラッシュフォード（FW）、ダニ・オルモ（MF）らが先発に名を連ねた。

前半終了間際にスコアが動く。45+1分に試合が動く。アラベスのアントニオ・ブランコ（MF）のアシストからイブラヒム・ジャバテ（FW）がゴールを決めてアラベスが先制。

ここで前半が終了。1-0とアラベスがリードしてハーフタイムを迎えた。

後半に入り両チーム共に選手交代が行われたが、

ここで後半終了。1-0で延長戦に突入した。

以降は試合は動かず、アラベスが1-0で勝利した。

なお、アラベスは81分にアブデ・レバッハ（FW）に、またバルセロナは46分にマーカス・ラッシュフォード（FW）、89分にジョアン・カンセロ（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-05-14 06:30:17 更新