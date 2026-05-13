RF20-50mm F4 L IS USM PZを装着

キヤノンは5月13日（金）、ミラーレスカメラ「EOS R6 V」を発表した。動画撮影を意識した35mmフルサイズセンサー搭載モデルだ。

ボディ単体での直販価格は36万3,000円。新レンズ「RF20-50mm F4 L IS USM PZ」が付属するレンズキットは52万8,000円。

フルサイズセンサー搭載の「V」シリーズ最上位モデル

5月8日よりティザー広告内で告知されていた新製品が正式に発表された。

キャッチコピーは「可能性の枠を、超えていく。」（One camera, many stories）。

「PowerShot V10」（2023年6月発売）、「PowerShot V1」（2025年4月発売）、「EOS R50 V」（2025年5月発売）に続く、映像制作ニーズに応えるための「V」シリーズの最上位モデルに位置づけられている。

CINEMA EOSに属する「EOS C50」に対しては、「プロ向け」「業務用の信頼感」といったトーンを抑えつつ、SNSプラットフォームでVlogなど自身のクリエイティブを追求するコンテンツクリエイターを意識している。その上で、クライアントワークもこなすビデオグラファーにも訴求する。

ベースモデルは2025年11月発売の「EOS R6 Mark III」と見られる。本体は防塵・防滴性能を確保するマグネシウムボディ。約40コマ/秒の連写性能をはじめ、ベースモデルを踏襲した静止画性能も特徴としている。

「EOS R6 Mark III」と異なる点としては、まず冷却ファンの搭載が挙げられる。これにより、4K60pで1時間と定められていた熱制限時間（常温）が無制限になった。

また、ISO 800/6400のベースISO感度の切り替えも「EOS R6 Mark III」にない特徴。ただし、同じくデュアルISOの「EOS C50」とは異なり、ベース感度の切り替えは自動のみ。手動では設定できない。

その他、縦位置用三脚穴や大型のタリーランプ、パワーズームレンズに対応したズームレバーを搭載するなど、Vシリーズならではの装備も見られる。本体上面に加え、正面向かって左下にもRECボタンを備えている。

EVFは非搭載。フラットな上面は、ジンバルやケージと連携しやすいという。

7K30Pのオープンゲート記録が可能

「EOS R6 Mark III」でも実現していた、7K30pでのオープンゲート記録を特徴としている。イメージセンサーの全面で記録することで、1つの素材から縦横両方、あるいは16:9より縦幅の広い映像が得られるもので、アスペクト比に制限がないマルチフォーマットでのコンテンツ制作に有利とされる。

オープンゲートではない7K60p（DCI画角）も記録可能。7K60p RAW（軽量）、7K30p RAW（標準/軽量）の内部収録にも対応する。

Canon Log2およびCanon Log3への対応も「EOS R6 Mark III」から踏襲した。Canon Log2は暗部の階調が残りやすく、最大15+ストップのダイナミックレンジを実現する。なお下位モデルの「EOS R50 V」はCanon Log3のみとなる。

さらに「EOS R50 V」にない動画機能としては、スロー&ファーストモーション動画を撮影するための「S&Fモード」の搭載がある。4K120p/2K180pでの記録に対応し、再生時にスローの状態で確認できる。

ステレオマイクロホン DM-E1Dとの組み合わせ例

EOS R6 Mark IIIと同等のAF機能

動画記録時の手ブレ補正は「EOS R6 Mark III」と同等と見られる。対応レンズの場合、動画電子手ブレ補正はレンズ内補正との協調制御も可能。「被写体追尾IS」も利用できるが、オープンゲート記録や「動画電子IS」との併用は不可。

AF性能も「EOS R6 Mark III」を踏襲。同様に「人物」「動物」「乗り物」といった自動検出を設定できる。登場人物優先AFも受け継いでいる。

また動画撮影時のAFには、合焦直前にゆるやかに減速するというCINEMA EOSのAF制御を取り入れた。

メモリーカードスロットはCFexpress 2.0 Type BとSDXCメモリーカードのデュアル仕様。

バリアングル式の背面モニターにはゼブラ、波形モニター、フォルスカラーの各表示が可能。動画記録中の拡大表示や水準器の表示も可能になっている。

その他、「RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYE」を利用したEOS VR SYSTEMに対応。7KでのVR映像を撮影できる。

RF5.2mm F2.8 L DUAL FISHEYEを装着

なお7月にはファームウェアアップデートにより、静止画ストロボ撮影にも対応するという。E-TTL II自動調光に対応し、同調速度は1/60秒。ハイスピードシンクロは利用できない。

EL-5との組み合わせ例

外観

主な仕様

撮像素子：フルサイズCMOSセンサー（約35.9mm×23.9mm） 有効画素数：最大約3,250万 感度：［動画］ISO 100-25600（拡張時ISO 100-102400相当）、［静止画］ISO 100-64000（拡張時ISO 50-102400相当） ダイナミックレンジ：最大15stopsメモリーカード：CFexpress 2.0 Type B（VPG400対応）、SD/SDHC/SDXCメモリーカード（UHS-II対応） 入出力端子：HDMI Type-A、マイク入力（3.5mmステレオミニジャック）、ヘッドフォン（3.5mmステレオミニジャック）、USB Type-Cなど 外形寸法：約141.8×83.3×79.7mm 質量：約688g（バッテリー、CFexpressカードを含む）、約598g（本体のみ）