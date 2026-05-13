キヤノンは、ワイヤレスリモートコントローラー「BR-E2」を6月下旬に発売する。直販価格は1万1,000円。

BR-E2

キヤノンのデジタルカメラを無線で操作するためのBluetoothリモコン。現行の「BR-E1」は1台のカメラを登録・ペアリングできるが、「BR-E2」では最大5台の登録が可能になる。ただし操作できるのは「BR-E1」と同じく1台のみ。使用しないカメラのBluetoothを切るだけで、接続先のカメラを切り替えられる。

ズームレバーも「BR-E1」になかった装備。対応製品のズーム操作や露出補正が行える。

レリースボタン（シャッターボタン）とは別に、動画撮影ボタンも新たに搭載された。

また、カメラの各種機能を登録できる「リモコンファンクションボタン」を2つ備えている。

HG-200TBR

「BR-E2」の登場により、「BR-E1」が組み込まれていたトライポッドグリップ「HG-100TBR」も新型「HG-200TBR」に切り替わる。取り外せるリモコンが「BR-E1」から「BR-E2」になった。

グリップ、三脚、リモコンの3通りでの利用方法は変わらない。電池を含む質量は約180g（本体＋BR-E2）。直販価格は2万2,000円。