2024年に、“不適切投稿”で一時芸能界から遠ざかっていたフワちゃん。その後、休養期間を経て、女子プロレス界で復活を遂げている。その成長ぶりがうかがえる彼女の投稿が、話題を呼んでいる。

「5月11日、フワちゃんはXで《プロレスの試合がぁる日の1日VLOGを撮りました☆》と投稿し、一本の動画を公開。プロレスの試合当日の様子をまとめたものですが、フワちゃんの起床から試合終了後まで克明に記録されていました。フワちゃんの激しい試合展開にも注目が集まりましたが、試合前にはスタッフから『ガタイ大きくなってない？』と指摘される一幕もありました」（スポーツ紙記者）

実際、フワちゃんは激しいトレーニングを日々積んでいるようだ。8日の投稿では、《プロレスラーになってから、いつもジムでやってるトレーニング》として、筋トレの様子を発信した。

「首のストレッチなどから始まり、様々な種類のトレーニングの様子が映されていました。スクワットなどを淡々とこなす様子は、バラエティ番組で見せていた天真爛漫なキャラクターからは想像できないような真剣なもの。

投稿では《全然楽しくなぃけど、黙々とこなしてます！》と記載しているとおり、かなりキツいトレーニングだということがわかりますが、それでも続けていることが、彼女が本気である何よりの証拠でしょう」（同前）

Xで《カッコよすぎる！！》《うーわ大変すぎるな改めて見せられると。。。》と、そのストイックな姿勢へのリスペクトが送られていた。試合でも結果を出しつつあるフワちゃん。すでに“禊”は、終わったようにも思える。

「2025年末に両国国技館で初試合に臨んだフワちゃん。結果は敗退でしたが、必死な姿勢がプロレスファンにも好印象だったようです。

ところが、2026年4月の試合では、かつてのキャラが全開となってしまったのか、試合中におどけた様子で相手を煽ったことで、批判が殺到しました。試合の場でも師匠から公開説教され、後日Instagramのストーリーズで《ふざけた試合をしてすみまでんでした》などと謝罪していましたね。

これで火がついたのか、同月末の試合では見事シングル初勝利を収めています」（同前）

プロレスラーとして着々と成長を見せているフワちゃん。それも、こうした日々の地道な努力故なのだろう。