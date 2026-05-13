＜いまだに容姿いじり？＞職場の同僚から面長・馬面とバカにされて不快！うまい切り返し方は？
容姿や体型などをネタにしたコミュニケーションは、ハラスメントに直結するものとして、タブー視する傾向が強くなっているのではないでしょうか。それでも、いまだに他人の容姿をいじってくる人がいるようで……。ママスタコミュニティには「容姿のいじり、笑って許せる？」というタイトルで、こんな質問がありました。
『きっかけは褒められたときに、私が「でも私、面長がコンプレックスなんですよ」と言ったこと。そこから「あー、たしかに顔長いね！」と笑ってきた。この間も言われたから「はいはい、出ました！ またそれですか。それ悪口ですよ。私は◯◯さんの容姿をいじったことはないのに。私の旦那もいい気がしないと言っていましたよ」と言った。そしたら「え、旦那さん怒っていた？ 私そういう意味じゃないよ！ 顔が長いというか、そういうことじゃないよ！」と言われたけど、絶対悪意あるよね。みんなならなんて返す？ もう少し上手い返しをすればよかった！』
淡々と「やめて」と言い続ける
『その人が言うたびに「言われたくないことなので、やめてください」と淡々と返す。変に理由を言っても喜んでいると捉えられるかもしれないから、何を言われても「嫌だ、やめて」を繰り返すしかない。それでもやめないなら「飲み会は〇〇さんに馬面って言われるのが不快なので行きません」でいいでしょ』
『周りに相談する』
投稿文を読むだけでも、顔いじりをしてくるその同僚にイライラしてしまいますよね。その同僚は「別にいじっても問題ないだろう」「傷ついていないはず」と高をくくっているのではないでしょうか。そして投稿者さんが本気で嫌がっていると思っていない可能性もあります。投稿者さんは「もう少し上手い返しすればよかった」と綴っていましたが、上手い返しなどする必要はなく、淡々とやめるように伝え続けるのが効果的ではないでしょうか。投稿者さんは飲み会の場をシラけさせないようにしたいのかもしれませんが、場の空気を読めていないのはその同僚でしょう。場合によっては同僚からのいじりを理由に飲み会を断ったり、職場の人に相談したりするのがいいかもしれません。
自虐ネタは信用できる人にしか言わない！
『褒められたときに、ただ「ありがとうございます」と言えばよかったね』
『自分のコンプレックスは信用できる人以外、どうでもいい他人には自分から言わないほうがいい。単に会社の人とかね。 相手は｢こいつの弱点はこれなんだな｣と悟るから』
『自分で面長だと言っていたから「言ってもいい」と思っているんだろね。自分で言うのと人から言われるのとでは全然違うのに』
その同僚は投稿者さんが面長がコンプレックスだと自虐したことから、「いじっていいんだ」と認識した可能性もあるのではないでしょうか。投稿者さんは外見を褒められた際に謙遜のつもりで「面長なんです」と言ってしまったのでしょう。しかしそれが同僚に面白がるポイントを与えてしまったのかもしれません。ママたちからは「自分の弱点やコンプレックスは、信用できない人の前では言わないほうがいい」というコメントも。投稿者さんも今後は、安易に自分のコンプレックスを話して自虐するのはやめたほうがいいでしょう。
また投稿者さんも同僚も「面長＝ダメ」と思い込み過ぎているのかもしれません。投稿者さん自身が面長のビジュアルをネガティブに感じすぎなければ、同僚からいじられても「え？ 面長って美人でしょ」という態度で切り返せるかもしれませんね。
スルーするか、あえて相手を褒め倒す
『つまらないことを何度も繰り返す人って、冷めた態度が一番だと思う』
『無表情、無反応、無視が一番だよ。何か言われたらチラ見してガン無視。それで違う話題を他の人にふる』
『白々しいくらいにしつこく相手を褒め倒す』
このほかにも冷めた態度でビシッと「不快です」と言って、その同僚にダサい行為をしていると自覚させるというコメントもありました。周囲も容姿いじりをする同僚に不快感を覚えているかもしれませんから、ハッキリとやめるように言うことで、むしろ投稿者さんの株も上がるかもしれません。そもそも飲み会の場がシラけようと、投稿者さんが嫌な気持ちになったのであれば、ハッキリと拒絶の気持ちを伝えていいはずです。
また「他人の容姿をいじってくる人は自分に自信がないだけ」という意見もありました。その同僚は投稿者さんが褒められたことに嫉妬して、容姿いじりをはじめたのかもしれません。くだらないいじりをされたら心のなかで「可哀想な人」と思って無視してもいいでしょう。さらには、逆転の発想で「その同僚のことを褒め倒す」というアイデアも！ いじられたら「◯◯さんって本当に綺麗ですよね！」と返すと、その光景を見た人からは投稿者さんが大人な対応をしていて、同僚が滑稽に映るのではないでしょうか。悩んでいた投稿者さんにはぜひ、ママたちのアドバイスを参考にしてみてほしいですね。
文・AKI 編集・有村実歩