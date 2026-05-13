【5月13日の契約情報】今オフの“Bプレミア移籍第1号”誕生…越谷やA千葉は一挙契約継続、ブラジル代表SFはFAに

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　5月13日、2025－26シーズンの戦いを終えたBリーグ所属クラブが、選手とコーチの契約情報を発表した。


　来シーズンをBプレミアで戦うクラブの中では、今オフの“移籍第1号”となる選手契約情報が発表。川崎ブレイブサンダースを退団した水野幹太が、2022-23シーズンから3シーズン在籍した京都ハンナリーズに復帰することが発表された。


　また、越谷アルファーズとアルティーリ千葉は複数選手との契約継続を一挙発表。特にA千葉は黒川虎徹や杉本慶、ブランドン・アシュリーといった主力7選手が来シーズンも同クラブでプレーすることは明かされた。


　一方で、富山グラウジーズは1試合平均20点越えのトレイ・ケルなど4選手と契約満了。サンロッカーズ渋谷も、ブラジル代表経験のあるディディ・ロウザダ、トーマス・ウェルシュが契約満了のため退団することとなった。


■5月13日に発表されたBリーグ契約情報

＜選手＞

水野幹太（川崎⇒京都／移籍・新規契約）

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ブーバカー・トゥーレ（仙台／契約満了）

ディディ・ロウザダ（SR渋谷／契約満了）

トーマス・ウェルシュ（SR渋谷／契約満了）

トレイ・ケル（富山／契約満了）

鎌田隼（富山／契約満了）

ヤニス・モラン（富山／契約満了）

野粼由之（富山／契約満了）

キャメロン・ジャクソン（三遠／契約満了）

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四家魁人（越谷／契約継続）

池田祐一（越谷／契約継続）

鎌田裕也（越谷／契約継続）

熊谷尚也（A千葉／契約継続）

エヴァンスルーク（A千葉／契約継続）

渡邉伶音（A千葉／契約継続）

木田貴明（A千葉／契約継続）

黒川虎徹（A千葉／契約継続）

杉本慶（A千葉／契約継続）

ブランドン・アシュリー（A千葉／契約継続）


青山晃也（徳島／契約継続）


＜スタッフ＞

橋爪純（東京U／HC契約満了）

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ミック・ダウナー（秋田／HC契約継続）

上杉翔（京都／AC契約継続）

内木主道（京都／AC兼通訳契約継続）


野村慧介（岡山／HC契約継続）



【動画】10問10答水野幹太はどんな人？【クラブ公式】