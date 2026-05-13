SIRUPが、新曲「Not AI」を本日配信リリースした。

「Not AI」は、国際工科専門職大学 新テレビCMタイアップソングとして起用された楽曲。急速に広がるAI時代の価値観に対して、人間であることの感情のリアリティを、デジタル社会の中でストレートかつポジティブに提示した作品に仕上がっているという。楽曲制作には、ALYSA、A.G.O、Jacob Aaron、JYONGRIら国内外のプロデューサー／ソングライターが参加しており、リフレインするキャッチーなフックとSIRUPの自在なボーカルがもたらす、高揚感あふれるダンスチューンになったとのことだ。

カバーアートは、ビジュアルプロダクション・maxillaが担当。大きな窓の向こうに惑星と星々が広がる宇宙船の一室のような空間で、一人佇むSIRUPの姿が描かれている。

さらにリリースを記念して、本日21時に“STATIONHEAD” アプリにてリスニングパーティーを開催する。SIRUPがトーク生配信を行い、リアルタイムでチャット参加可となっているので、ぜひこの機会にチェックしていただきたい。

なおSIRUPは、ソウル、台北、バンコクを巡るツアー＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞を開催する。本ツアーは、2025年9月にリリースした3rdアルバム『OWARI DIARY』を引っ提げ、2月〜4月に日本で開催したライブハウスツアー＜SIRUP LIVE HOUSE TOUR 2026 “TURN THE PAGE”＞のアジアステージとなる。日本で描き進めてきた“DIARY”の続章を、アジアのステージへとつないでいくツアーとのことで、今回はSIRUPの音楽をバンド編成でお届けする内容となっている。

ホールツアー＜SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”＞のチケットは既にソールドアウトしているが、アジアツアーはチケット受付中だ。

◾️「Not AI」

2026年5月13日（水）リリース

配信：https://asab.lnk.to/NotAI ▼国際工科専門職大学 新テレビCM 「BE A GLOBAL PROFESSIONAL.」篇

CM URL：https://www.iput.ac.jp/

◾️＜SIRUP HALL TOUR 2026 “P.S.”＞

［日程］2026年5月23日（土）[SOLD OUT]

［開場/開演］16:00 / 17:00

［会場］東京・LINE CUBE SHIBUYA

［お問い合わせ］クリエイティブマンプロダクション 03-3499-6669（月・水・金 12:00〜16:00）

SPECIAL GUEST：Ayumu Imazu ［日程］2026年5月24日（日）[SOLD OUT]

［開場/開演］17:00 / 18:00

［会場］大阪・NHK大阪ホール

［お問い合わせ］キョードー関西・キョードーインフォメーション 0570-200-888（12:00〜17:00土日祝休業）

SPECIAL GUEST：hard life チケット詳細：https://x.gd/sduB1

◾️＜SIRUP ASIA TOUR 2026 “TURN THE PAGE IN ASIA”＞

【ソウル公演】

［日程］2026年6月13日（土）

［開場/開演］18:30 / 19:00

［会場］West Bridge Live Hall ▼チケット：発売中

VIP：154,000KRW 一般：88,000KRW

プレイガイド：yes24 ticket

チケットページ：https://ticket.yes24.com/Perf/57683

Globalチケットページ：https://ticket.yes24.com/Pages/English/Perf/FnPerfDeail.aspx?IdPerf=57683

※整理番号順入場 ・VIP特典内容

1.優先入場

2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影

3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し ・お問い合わせ

主催：MUZ’PACE ENTERTAINMENT

問い合わせ：yes24 ticket [1544-6399 / yes24help@yes24.com] 【台北公演】

［日程］2026年6月27日（土）

［開場/開演］18:00 / 19:00

［会場］台北 Legacy Taipei ▼チケット：発売中

前売り券：NT $1,900

車椅子席：NT$950

当日券：NT $2,200

プレイガイド：KKTIX

チケットページ：https://gutspromotion.kktix.cc/events/1d7229c6

※整理番号順入場 ・お問い合わせ

主催：Guts Promotion

問い合わせ：gutspromotion@gmail.com 【バンコク公演】

［日程］2026年7月4日（土）

[開場/開演］18:00 / 19:00

［会場］Lido Connect Hall 2 ▼チケット：発売中

VIP 2,900THB 一般：1,900THB

プレイガイド：チケットメロン

チケットページURL：https://www.ticketmelon.com/sss/sirup2026

※ 整理番号順入場 ・VIP特典内容

1.優先入場

2.公演終了後、SIRUPとのグループ写真撮影

3.サイン入りポスターをSIRUP本人より直接お渡し お問い合わせ

主催：Seen Scene Space

問い合わせ：seenscenespace@gmail.com