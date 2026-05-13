「信じられない」「アジアを超越した」日本代表への絶賛に韓国メディアが愕然「もはやW杯優勝は夢物語ではなくなった」

「信じられない」「アジアを超越した」日本代表への絶賛に韓国メディアが愕然「もはやW杯優勝は夢物語ではなくなった」