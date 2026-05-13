静岡県高校総体サッカーの会場が、このほど決まった。３６校が参加して１６日に開幕し、１７日の２回戦から静岡学園、藤枝東、浜松開誠館などのシード校が登場。３回戦は２３日に行われる。ＤＦ岩下雄飛（３年）がＵ―１７日本代表のサウジアラビア遠征に参加している東海大静岡翔洋は、３０日の準々決勝から参戦する。

準決勝は３１日に藤枝総合サッカー場で、決勝は６月７日にエコパスタジアムで１２時３５分から行われる。

◇１回戦の対戦カードと会場◇

▽静岡市立高Ｇ

静岡市立―磐田南 １０：００

清水西―御殿場西 １２：１５

▽浜北西高Ｇ

焼津中央―浜北西 １０：００

加藤暁秀―浜松工 １２：１５

富士見―浜松南 １４：３０

▽西ケ谷陸上競技場

静岡東―沼津中央 １３：００

静岡城北―沼津西 １５：１５

◇２回戦

▽飛龍高Ｇ

飛 龍―藤枝北 １０：００

オイスカ―日大三島 １２：１５

▽富士市立高Ｇ

富士市立―加藤暁秀と浜松工の勝者

１０：００

加藤学園―清水東 １２：１５

▽藤枝東高Ｇ

静岡市立と磐田南の勝者―藤枝東

１０：００

静岡学園―静岡城北と沼津西の勝者

１２：１５

▽藤枝明誠高Ｇ

富士見と浜松南の勝者―藤枝明誠

１０：００

常葉大橘―清水西と御殿場西の勝者

１２：１５

▽安久路Ｇ

焼津中央と浜北西の勝者―磐田東

１０：００

浜 名―富士東 １２：１５

▽竜洋スポーツ公園

沼津東―聖隷Ｃ １０：００

島田商―浜松西 １２：１５

▽浜松開誠館総合Ｇ

静岡東と沼津中央の勝者―浜松開誠館

１０：００

浜松市立―清水桜が丘 １２：１５