【高校サッカー】静岡県総体の試合会場が決定 １６日に１回戦７試合…１７日は静岡学園、浜松開誠館などシード校が登場
静岡県高校総体サッカーの会場が、このほど決まった。３６校が参加して１６日に開幕し、１７日の２回戦から静岡学園、藤枝東、浜松開誠館などのシード校が登場。３回戦は２３日に行われる。ＤＦ岩下雄飛（３年）がＵ―１７日本代表のサウジアラビア遠征に参加している東海大静岡翔洋は、３０日の準々決勝から参戦する。
準決勝は３１日に藤枝総合サッカー場で、決勝は６月７日にエコパスタジアムで１２時３５分から行われる。
◇１回戦の対戦カードと会場◇
▽静岡市立高Ｇ
静岡市立―磐田南 １０：００
清水西―御殿場西 １２：１５
▽浜北西高Ｇ
焼津中央―浜北西 １０：００
加藤暁秀―浜松工 １２：１５
富士見―浜松南 １４：３０
▽西ケ谷陸上競技場
静岡東―沼津中央 １３：００
静岡城北―沼津西 １５：１５
◇２回戦
▽飛龍高Ｇ
飛 龍―藤枝北 １０：００
オイスカ―日大三島 １２：１５
▽富士市立高Ｇ
富士市立―加藤暁秀と浜松工の勝者
１０：００
加藤学園―清水東 １２：１５
▽藤枝東高Ｇ
静岡市立と磐田南の勝者―藤枝東
１０：００
静岡学園―静岡城北と沼津西の勝者
１２：１５
▽藤枝明誠高Ｇ
富士見と浜松南の勝者―藤枝明誠
１０：００
常葉大橘―清水西と御殿場西の勝者
１２：１５
▽安久路Ｇ
焼津中央と浜北西の勝者―磐田東
１０：００
浜 名―富士東 １２：１５
▽竜洋スポーツ公園
沼津東―聖隷Ｃ １０：００
島田商―浜松西 １２：１５
▽浜松開誠館総合Ｇ
静岡東と沼津中央の勝者―浜松開誠館
１０：００
浜松市立―清水桜が丘 １２：１５