女優の宮澤エマが日本テレビ「おしゃれクリップ」に出演した際の衣装を公開した。



【写真】青がこんなに似合う女優さんって他にいる？

宮澤は10日に放送された同番組に出演。全身をブルーで決めた姿のショットをアップしたインスタグラムには「Outfit: @mmlafleur」と明記しており、ハーバード大卒の姉で起業家のラフルアー宮澤沙羅氏がニューヨークで創業したブランド「エムエムラフルアー」とみられる。



ほか、「Jewelry: @hirotakajewelry」とあり、装飾品は「ヒロタカ」、「Shoes: @sergiorossi」とあり、靴はイタリアの「セルジオ ロッシ」とみられる。ファンから「エマさん 難しい色 素敵に着こなしてますね」「エマさん かわいい ブルーの衣装もとてもお似合い素敵です」「何ブルーかわからないけど、青がこんなに似合う女優さんって他にいる？」などと絶賛の声が届いている。



宮澤はインスタで「沢山のご縁と愛で今の自分がある 分かってるつもりでもこんなに実感する事も日常ではなかなかなくて 収録が終わって番組スタッフの皆さんから『時間の関係で紹介できなかったけれどたくさん書いてくださったのでぜひ読んで下さい』と女優倶楽部メンバーが書いてくれたアンケートを頂きました。家に帰って懲りずにまた泣きました。この人たちが私の人生にいてくれて本当によかった なんだかお誕生日の様な、プレゼントの様な時間でした」と同番組出演がとても充実していたことを振り返った。



宮澤姉妹は、首相や外相などを歴任した宮澤喜一氏の孫。



（よろず～ニュース編集部）