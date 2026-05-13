年収は「520万円」ですが、転勤の可能性があり、家を買うタイミングで迷っています。妻に「転勤がない会社に移った方が安心」と言われましたが、年収が下がっても転職するメリットはあるのでしょうか？

転勤の可能性があると家の購入で悩みやすい理由

家の購入は、多くの人にとって人生最大級の支出です。そのため、「本当に今買って大丈夫なのか」と慎重になるのは自然なことです。特に転勤の可能性がある場合は、将来の生活が見えにくくなります。

例えば、家を購入した数年後に遠方へ転勤になった場合、単身赴任を選べば生活費が二重になります。家族全員で引っ越す場合でも、せっかく購入した家が空き家になる可能性があります。

空き家のままでも、住宅ローンや固定資産税は払い続けなければなりません。また、建物は人が住まないと傷みやすくなるため、定期的な管理も必要になります。そのため、「転勤のない会社なら安心して家を買えるのでは」と考える人も多いのです。

特に子どもがいる家庭では、転校の問題もあります。教育環境を安定させたいと考えると、勤務地が固定される安心感は大きいでしょう。一方で、転職によって年収が下がると、住宅ローンの返済計画に影響する可能性があります。そのため、収入と働き方のバランスを慎重に考える必要があります。



年収が下がっても「転勤なし」の働き方にメリットはある？

転勤がない会社へ転職すると、生活設計を立てやすくなるメリットがあります。転勤がある会社では、「いつ引っ越すかわからない」という状態が続きます。そのため、住宅購入だけでなく、子どもの進学や親の介護など、長期的な予定も立てにくくなります。

一方、勤務地が固定されると、将来の見通しを持ちやすくなります。家族にとっては、安心感につながるでしょう。また、単身赴任を避けられる可能性が高い点もメリットです。単身赴任になると、家賃や生活費が二重になるケースがあります。会社から補助が出ても、完全に負担がなくなるとは限りません。

さらに、家族と過ごす時間を重視したい人にとっては、大きな価値があります。ただし、年収ダウンの影響は軽視できません。例えば、年収 520 万円から 450 万円に下がると、毎月の手取り額は月々4～6万円程度程度の差となり、家計に影響する可能性があります。

住宅ローンは「借りられる金額」ではなく、「無理なく返せる金額」で考えることが大切です。転職後の収入で生活費や教育費を含めて無理がないか、事前にシミュレーションしておきましょう。



家を買う前に考えたい住宅ローンと転勤のリスク

転勤の可能性がある状態で家を購入するなら、「転勤になった場合どうするか」を事前に考えておくことが重要です。主な選択肢としては、以下があります。



・単身赴任する

・家を賃貸に出す

・売却する

ただし、それぞれに注意点があります。例えば、家を賃貸に出せば家賃収入を得られる可能性がありますが、空室リスクがあります。もし借り手がすぐに見つかればよいですが、長期間空室になると住宅ローンと転勤先の家賃を二重で支払う必要があります。

また、住宅ローンを利用している家を貸し出す際は、多くの金融機関で原則として賃貸を認めていない場合があります。ただし、転勤を「やむを得ない事情」とみなし、事前に相談して許可を得れば貸し出せるケースもあるため、事前に金融機関への確認が必要です。

売却する場合も、購入直後だと住宅価格が下がり、ローン残高を下回ることがあります。その場合、家を売ってもローンが残る可能性があります。そのため、転勤リスクが高い時期は、あえて賃貸を続ける選択肢もあります。

最近は、「家は早く買うべき」と考えず、ライフスタイルが落ち着くまで購入を待つ家庭も増えています。特に転勤の頻度が高い会社なら、焦って購入しない判断も現実的です。



大切なのは「年収」よりも将来の暮らし方を考えること

転勤を避けるために転職するべきか、それとも現在の会社に残るべきかに、正解はありません。大切なのは、「自分たち家族がどんな暮らしを望んでいるか」です。

「多少年収が下がっても家族と安定して暮らしたい」と考えるなら、転勤のない働き方には大きな価値があります。一方で、「収入アップを優先したい」「転勤も受け入れられる」と考えるなら、無理に転職する必要はないかもしれません。

また、住宅購入も「今すぐでなければならない」とは限りません。転勤の状況が落ち着いてから購入する方法もありますし、その間に頭金を増やすこともできます。家は、購入後の生活が安定してこそ意味があります。住宅ローンの金額だけでなく、働き方や家族の希望、将来の暮らしまで含めて考えることが、後悔しない選択につながるでしょう。

執筆者：FINANCIAL FIELD編集部

ファイナンシャルプランナー