「日経225先物」手口情報（13日夜間） ABNクリアリン証券取引高トップ、6月限6670枚
日本取引所が公表した先物手口情報によると、5月13日の日経225先物期近（2026年6月限）の夜間取引（立会内・J-NETの合算）で、取引高トップはＡＢＮクリアリン証券の6670枚だった。
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6670( 6646)
ソシエテジェネラル証券 2405( 2405)
バークレイズ証券 1111( 1111)
JPモルガン証券 821( 810)
SBI証券 1434( 764)
ゴールドマン証券 750( 713)
モルガンMUFG証券 581( 581)
サスケハナ・ホンコン 526( 526)
松井証券 400( 400)
楽天証券 613( 337)
日産証券 286( 286)
野村証券 204( 204)
マネックス証券 171( 171)
UBS証券 127( 125)
BNPパリバ証券 111( 111)
シティグループ証券 207( 105)
三菱UFJeスマート 132( 100)
ビーオブエー証券 84( 84)
山和証券 80( 80)
フィリップ証券 68( 68)
インタラクティブ証券 68( 68)
みずほ証券 700( 0)
◯2026年9月限（特別清算日：9月11日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
松井証券 41( 41)
SBI証券 28( 24)
楽天証券 36( 18)
ドイツ証券 14( 14)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
◯2026年6月限（特別清算日：6月12日）
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 6670( 6646)
ソシエテジェネラル証券 2405( 2405)
バークレイズ証券 1111( 1111)
JPモルガン証券 821( 810)
SBI証券 1434( 764)
ゴールドマン証券 750( 713)
モルガンMUFG証券 581( 581)
サスケハナ・ホンコン 526( 526)
松井証券 400( 400)
楽天証券 613( 337)
日産証券 286( 286)
野村証券 204( 204)
マネックス証券 171( 171)
UBS証券 127( 125)
BNPパリバ証券 111( 111)
シティグループ証券 207( 105)
三菱UFJeスマート 132( 100)
ビーオブエー証券 84( 84)
山和証券 80( 80)
フィリップ証券 68( 68)
インタラクティブ証券 68( 68)
みずほ証券 700( 0)
取引高( 立会内)
ABNクリアリン証券 53( 53)
ソシエテジェネラル証券 50( 50)
松井証券 41( 41)
SBI証券 28( 24)
楽天証券 36( 18)
ドイツ証券 14( 14)
岩井コスモ証券 6( 6)
マネックス証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 6( 4)
フィリップ証券 4( 4)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
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