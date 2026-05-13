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ディズニー＆ピクサーの「トイ・ストーリー」シリーズの最新作『トイ・ストーリー５』（7月3日公開）の場面写真８枚が公開された。

【写真】公開された『トイ・ストーリー5』場面カット

場面写真は、ウッディとバズ、ジェシーらおなじみのキャラクターの前に、突如現れた最先端タブレットのリリーパッドや、トイレトレーニング用のハイテクおもちゃのスマーティー・パンツら新たな４つのおもちゃたちの姿を映したカットとなっている。

ボニーの部屋を旅立ち、仲間と共に捨てられたおもちゃたちを助ける活動をしているウッディ。彼に代わってボニーの部屋を率いる“保安官”として、おもちゃたちのリーダーを務めているカウガール人形のジェシーは、想像力豊かで内気な少女ボニーの成長をそばで見守ってきた。ジェシーやバズらおもちゃと遊ぶのが好きなボニーだが、周りの子たちは“おもちゃ離れ”しタブレットに夢中で、話が合わず友達づくりに悩んでいた。そんなボニーを心配した両親からのプレゼントとして最先端タブレットのリリーパッドが現れると、日常は一変する。

「みんなの時間がタブレットに支配されている」―他の子どもと同じように画面に夢中になり、このままでは遊びの中で輝いていたボニーの笑顔が失われていく…その一大事にジェシーは、ウッディに助けを求める。再びタッグを組んだウッディとバズと共に、ジェシーはボニーの心を取り戻すため立ち上がるが…。ジェシーらおもちゃたちが「今って、おもちゃはもう必要とされていないの…？」と自分たちの存在意義に不安を抱く中、ウッディとバズ・ライトイヤーの名コンビが再び手を取って“デジタル”という史上最大の脅威へと立ち向かう。

解禁された場面写真には、ウッディとバズが、ボニーはおもちゃから“卒業”して周りに追いつかないといけないと考えるライバルのリリーパッドと対立する姿や、ふたりそろって部屋の外へ追い出された“あの頃”と変わらないやり取りを見せるワンシーンが切り取られている。

捨てられたおもちゃを助けるため旅立ったウッディがポンチョ姿で久々にボニーの部屋に戻り、フォーキーやミスター・ポテトヘッド、ハム、レックスらおなじみの仲間たちと再会を果たしたシーンや、大勢のバズが草木の中を警戒しながら進む様子も描かれており、世界中で愛されるウッディとバズの名コンビが再び繰り広げる冒険にワクワクするカットが収められている。

さらに、ジェシーとブルズアイと共に映し出されているのは、本作で新たに登場する３つの“ハイテクおもちゃ”だ。

トイレットペーパーを模した白い体にカラフルな押しボタンがついたスマーティー・パンツは、毒舌でおしゃべりなトイレトレーニング用のハイテクおもちゃ。持ち主に忘れられ、長い間“眠り”についていたが、ジェシーとの出会いをきっかけに久しぶりに外の世界へ飛び出す。青色でカバの姿をしたアトラスは、陽気で頼れるデジタルマップおもちゃだ。GPSが搭載されていて、冒険の道案内役として活躍する。ピンク色のスナッピーはキュートで仲間想いなデジカメのおもちゃ。思い出の写真が宝物だ。スマーティー・パンツたち3人はいつも一緒に行動しているが、旅の途中でジェシーたちと出会い、どんなストーリーが展開していくのか？

そして、おもちゃたちの居場所はどうなってしまうのか、スマホやタブレットが当たり前のこの時代におもちゃができる“本当の役割”とは――？

ピクサーには【過去作を上回る“語るべき物語”がある場合以外は続編を作らない】という信念があるが、彼らが自信を持って送りだす“シリーズ最高”の物語に期待は膨らむばかりだ。ディズニー＆ピクサーが原点に立ち返り製作する、全世界待望のシリーズ最新作『トイ・ストーリー５』は7月3日に全国公開。