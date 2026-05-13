ホンダ「新型フィット」超ド派手な“カスタム仕様”に反響殺到！

ホンダを代表するコンパクトカーとして、老若男女問わず幅広い層から支持されている「フィット」。

現行モデルは使い勝手の良さや親しみやすい表情が持ち味ですが、世界に目を向けると、同じ車名でありながら全く異なる個性を放つモデルが存在しています。

【画像】超カッコイイ！ これがホンダ「新型フィット」カスタム仕様です！（27枚）

それこそが、自動車ファンの間で注目を集めている、2026年1月に中国市場で登場した新型フィットです。

中国でフィットは、日本国内とはまた違った独自の進化を続けており、今回登場した2026年モデルは、その方向性がさらに鮮明になりました。

なかでも人々の度肝を抜いたのが、走りの質感をビジュアルで表現したスポーティな「カスタムモデル」の存在です。

このモデルは、実用車としてのフィットの枠を大きく超え、かつてのホンダが持っていた「熱い走り」を彷彿とさせるアグレッシブなデザインに仕上がっています。

その外観に目を向けると、まず目を引くのが大胆に刷新されたフロントマスク。

日本仕様のフィットが持つ穏やかで優しい雰囲気とは対照的に、中国のカスタムモデルは非常に精悍で挑戦的な表情を浮かべています。

ボンネットには大きなエアスクープを採用し、左右に配された鋭い造形のLEDヘッドライトが、ワイド＆ローなスタンスを強調。

さらに、専用設計のフロントバンパーやバンパー下部の大型スプリッター、そしてリアに鎮座する大型ルーフスポイラーといった装備が、このクルマがただのコンパクトカーではないことを語りかけています。

こうした過激とも言える変貌に対し、インターネット上では様々な反応が飛び交いました。

「日本仕様も良いけれど、この過激なデザインは正直アリ」「ホンダはやっぱり尖ったデザインがよく似合う！」「国内のRSモデルもこれくらいアグレッシブな外装を選べるようにしてほしい」といった、デザインの刷新を歓迎する声が多数見受けられます。

一方で、「日常的に乗るには少し派手すぎるかな…」「優しいフィットが好きだった」「街中では少し刺激が強すぎるのでは？」といった、個性の強さに驚きを隠せない意見もあり、賛否を巻き込むほどのインパクトを与えているのは間違いありません。

また気になるパワートレインですが、このカスタムモデルについてのエンジンに関する詳細なチューニング内容は公表されていません。

ちなみにベースとなる中国市場での新型フィットは、高い信頼を得ている1.5リッター直噴i-VTECエンジンを継続して採用。

そのためカスタムモデルでは、サスペンションのセッティングやボディ剛性の見直しなど、スポーツ走行を意識した細かなチューニングが施されていることに期待したいところです。

先述のように今回の新型フィットは大きな波紋を広げており、ネット上のコメントのなかには「このカスタム仕様が発売されたら日本への逆輸入を真剣に検討したい」という熱烈なファンも現れるほど。

もちろん、各地域のニーズに合わせた最適化が進むグローバルモデルにおいて、一つの仕様がすべての市場に導入されるわけではありません。

しかし一方で、このカスタムモデルが提示した、コンパクトカーの新しい可能性と、ホンダらしい情熱的なスタイルは、日本の今後のフィット、ひいてはホンダ車のデザインにも何らかの影響を与える可能性も完全には否定できません。

「生活に寄り添う道具」でありながら、時には「心躍らせるパートナー」にもなる。そんなフィットの二面性を、これまでにないほど強力にアピールした2026年モデルの中国版フィット。

海外で独自の進化を遂げるフィットが、次にどのような驚きを届けてくれるのか、その動向から目が離せません。