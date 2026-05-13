ピザーラ、人気３種を１枚で楽しめる「プレミアムトリオ」発売

宅配ピザチェーンの「PIZZA-LA」は、1人用サイズのPサイズ限定商品「プレミアムトリオ」を5月13日(水)から6月9日(火)まで期間限定で販売する。価格は2480円(税込)から。

人気No.1の「テリヤキチキン」、今春発売の新作「プライムガーリックビーフ」「大海老のシーフードタルタル」の3種類を1枚で楽しめる限定ピザ。直径約22.8cmのPサイズ限定で展開する。

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〈人気No.1「テリヤキチキン」〉

特製テリヤキソースを絡めた鶏もも肉に、ブラウンマッシュルーム、コーン、マヨネーズを合わせた和風ピザ。香ばしさと甘辛い味わいが特徴の人気メニュー。

〈新作「プライムガーリックビーフ」〉

特製醤油ダレを絡めた牛肉に、ガーリック風味のブラウンマッシュルーム、ダイスオニオン、赤パプリカをトッピング。ガーリックの香ばしさと具材の食感を楽しめる一枚に仕上げた。

〈新作「大海老のシーフードタルタル」〉

大ぶりの海老に、まろやかな特製タルタルソースを合わせたシーフードピザ。海老の旨みとタルタルのコクを組み合わせながら、後味は軽やかにまとめている。

〈商品概要〉

商品名:プレミアムトリオ

販売期間:2026年5月13日(水)〜6月9日(火)

サイズ:Pサイズ限定(直径約22.8cm)

価格:税込2480円〜 (生地タイプにより価格が異なる)

販売店舗:全国のピザーラ店舗(一部店舗を除く)