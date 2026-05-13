「ハンマーヘッド」デザインを踏襲か

トヨタの「カローラ」が2026年10月で誕生60年を迎えます。

2026年5月12日には改良型のカローラ／カローラツーリング及び、カローラ 特別仕様車 ACTIVE SPORTならびにカローラ ツーリング 特別仕様車 ACTIVE SPORT 60周年記念仕様が発売されましたが、ここでは2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で世界初公開された「カローラコンセプト」から未来の姿を紐解いていきます。

【画像】超カッコイイ！ これがトヨタ「新カローラ」です！（34枚）

現行型がデビューしてから熟成を重ねてきたカローラですが、いよいよ全面刷新の時期が迫っていることを示唆する動きがありました。そのヒントとなるのが、トヨタが2025年に世界へ向けて発表した「カローラコンセプト」です。

このコンセプトモデルから、次期カローラがどのようなクルマへと進化を遂げるのかを見ていきます。

2025年10月の「ジャパンモビリティショー2025」で初めて公開されたカローラコンセプトは、これまでのカローラのイメージをさらにスポーティかつ洗練された方向へ昇華させるデザインで、大きな反響を呼びました。

ネット上やSNSでは、「これが本当にカローラなの!?」「プリウスより未来感がある」といった、その洗練されたルックスを高く評価する声が多数見られました。

このような声が上がる背景には、近年のプリウスやクラウンなどにも通じるトヨタ車のデザイン言語「ハンマーヘッド」をフロントマスクに採用したことがあります。シャープなLEDヘッドライトと組み合わされることで、ワイドかつ低重心なフォルムを印象付けています。

サイドビューも空力性能を追求した滑らかなルーフラインが特徴で、セダンだけでなくステーションワゴンのツーリングやハッチバックのスポーツなど、様々なボディ形式への応用を期待させる美しいプロポーションに仕上げられています。

一方で、肯定的な意見ばかりではありません。日常の足としてカローラを愛用するユーザーからは、「車高が低すぎて日常の使い勝手（段差など）が心配」「デザインはいいけど、カローラらしい取り回しの良いサイズ感に収まるのか？」といった、実用面を重視する根強い要望も寄せられています。

また、その攻めたスタイリングから、「現行型プリウスが出た時のように、最初は驚きが先行して好みがはっきり分かれそう」と冷静に分析するユーザーも少なくありません。

では、このコンセプトを基に登場するであろう次期カローラは、具体的にどのような進化を遂げるのでしょうか。現在、可能性が高いと見られているのが、パワートレインの大幅な刷新です。

トヨタが開発を進める次世代の1.5リッター直列4気筒エンジンが搭載され、これに最新のハイブリッドシステムを組み合わせることで、これまで以上の高い燃費効率とパワフルな走行性能を両立させることが期待されています。

さらに、時代のニーズに応えるべくプラグインハイブリッド（PHEV）モデルの拡充や、将来的にはバッテリーEV（BEV）仕様の追加も視野に入っていると考えられます。

インテリアや機能面の進化も見逃せないポイントです。コンセプトモデルで示唆されていたように、次期型ではより大型化されたインフォテインメントディスプレイがインパネ中央に据えられ、最新のコネクティッド機能やAIを活用した直感的な音声操作システムが標準装備となることが予想されます。

安全装備に関しても、交差点での右左折時や自転車・歩行者の検知能力を一段と高めた最新世代の「トヨタセーフティセンス」が搭載され、国民車としての安心・安全の基準をさらに引き上げることになるでしょう。

1966年の初代誕生以来、常に時代の要求に合わせて姿を変え、世界中の人々の生活を支えてきたカローラ。2025年に示されたコンセプトモデルは、環境性能やデジタル化という現代の課題をクリアしつつ、クルマ本来の走る楽しさや所有する喜びを追求するというトヨタの強い意志の表れと言えそうです。

改良型、及びACTIVE SPORTの記念モデルが発売となったことから全面刷新した新型は2027年以降になる可能性もありますが、早期登場に期待したいところです。