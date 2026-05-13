こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

Amazon（アマゾン）で毎日開催されているタイムセール。

本日2026年5月13日は、ワンタッチでパッと開く傘型デザインで、置いて、留めるだけと使いやすい、SEIWA（セイワ）の「ワンタッチサンシェードM」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

セイワ(SEIWA) サンシェード 車用 フロント ワンタッチサンシェード Mサイズ (フロントガラス適合サイズW1330mm×H740mm) IMP346 傘型 シャフトレス 棒なし シャフトが紐だから内装に傷がつかない 適合車種大幅UP 折りたたみ 日よけ チタン銀コーティング 紫外線カット率99.9% 遮光率99.9% 遮熱率58% カー用品 車中泊 日傘 2,483円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

ワンタッチで設置完了。幅広い車種で使いやすい、SEIWAの「ワンタッチサンシェードM」が17％オフ！

夏場の車内温度対策に便利なのが、SEIWA（セイワ）の「ワンタッチサンシェードM」。

紫外線カット率99.9%、遮熱効果58%を備え、ワンタッチで素早く設置できる手軽さも魅力のアイテムが17％オフとお得に購入できます。

本製品は、傘のようにパッと開いて設置できるサンシェード。広げてフロントガラスに置き、固定するだけなので、暑い車内でもスムーズに使えます。

特長的なのが、傘の中心部分に採用された“ひも型シャフト”。

一般的な硬いシャフトではなく柔軟な構造になっているため、カーナビやディスプレイオーディオに干渉しにくく、幅広い車両に対応しやすい設計なのも◎です。

紫外線と熱をしっかりブロック。ダッシュボード保護にも

表面にはチタン銀コーティング層を採用し、太陽光や熱を効率よくカット。

紫外線カット率99.9%、遮熱効果58%を実現しているため、車内温度の上昇を抑えながらダッシュボードの劣化対策にも役立ちます。

また、収納袋が付属しているのも便利なポイント。

収納時はドアポケットなどにすっきり収まるサイズ感なので、夏場のドライブや駐車時の暑さ対策をより手軽にしてくれるアイテムです。

「ワンタッチサンシェードM」は、紫外線カット率99.9%と遮熱効果58%を備えた、手軽に使える傘型サンシェード。

ワンタッチ設置とコンパクト収納で、夏の車内環境を快適にサポートしてくれます。

セイワ(SEIWA) サンシェード 車用 フロント ワンタッチサンシェード Mサイズ (フロントガラス適合サイズW1330mm×H740mm) IMP346 傘型 シャフトレス 棒なし シャフトが紐だから内装に傷がつかない 適合車種大幅UP 折りたたみ 日よけ チタン銀コーティング 紫外線カット率99.9% 遮光率99.9% 遮熱率58% カー用品 車中泊 日傘 2,483円 （17％オフ） Amazonで見る PR PR

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なお、上記の表示価格は2026年5月13日12時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれの販売ページでご確認ください。

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Source: Amazon.co.jp