インテリジェント ウェイブ <4847> [東証Ｐ] が5月13日大引け後(15:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比4.7％減の13.9億円に減った。

併せて、通期の同利益を従来予想の24.4億円→20.5億円(前期は18.9億円)に16.0％下方修正し、増益率が29.1％増→8.5％増に縮小する見通しとなった。



会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した1-6月期(下期)の経常利益も従来予想の15.3億円→11.4億円(前年同期は10億円)に25.3％減額し、増益率が53.4％増→14.6％増に縮小する計算になる。



直近3ヵ月の実績である1-3月期(3Q)の経常利益は前年同期比14.5％減の4.9億円に減り、売上営業利益率は前年同期の14.7％→11.7％に低下した。



株探ニュース