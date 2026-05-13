スバル BRZと、オーナーのしーちゃんさん

CAR #41｜Subaru BRZ

■愛車：

スバル BRZ ZC6（2013年）

■オーナー：

しーちゃんさん

■このクルマはいつ購入しましたか？

2024年2月に購入しました。

■愛車のお気に入りポイントは何ですか？

なんと言ってもお顔です！

■これまでの車歴を教えてください。

BRZが初めてのマイカーです。

■このクルマに乗っていて困ったことはありますか？

特になくて、本当に良いクルマだと思っています。

■普段クルマを使ってどんなことをしますか？

いろんなところにドライブに行きますし、サーキットにも挑戦中です。

スバル BRZ｜Subaru BRZ

レアなボディカラーを纏った初代BRZ

トヨタとスバルが共同開発し、2012年に登場したのが「初代86／BRZ」です。車名の「BRZ」は、ボクサーエンジンの“B”、後輪駆動の“R”、Zenith（究極）の“Z”に由来します。

エンジンには、スバルの水平対向4気筒をベースに、トヨタの直噴・ポート噴射併用技術を組み合わせた新開発ユニットを搭載。両社の技術が凝縮された1台となりました。

しーちゃんさんの愛車のボディカラーは、あまり見かけることのない「マグネタイトグレー・メタリック」。改良モデル登場時に追加されたカラーで、緻密で滑らかな輝きと落ち着いた色合いが特徴です。BRZの佇まいに、より一層の品格を与えている印象を受けます。

それでは、しーちゃんさんがなぜBRZに惹かれたのか、話を聞いてみましょう。

笑顔が似合うしーちゃんさんですが、運転席に座ったときのキリッとした表情もステキです！

家族の中でクルマ好きは自分だけ！ どうしてBRZに惚れたの？

──本日はよろしくお願いします。まずは、しーちゃんさんがBRZに出会ったきっかけから教えてください！

しーちゃんさん ある日、ふらっと立ち寄った恵比寿のスバルショールームで展示されていた車両を見て、ひと目惚れしたのがきっかけです。

──なるほど～。ショールームって、ふらっと立ち寄る場所ではない気もしますけど（笑）。もともとクルマがお好きだったんですか？

しーちゃんさん そうなんです！ 実はF1が好きで、それがクルマを好きになった原点です。学生時代、たまたまテレビをつけたらF1が放送されていて、「なんてカッコイイんだ！」 って、一瞬で惹き込まれました。速く走る姿に憧れちゃいますね。ちなみに、2025年4月の鈴鹿戦も観に行きました！

──F1のカッコ良さやスピード感に憧れて、クルマ好きになったんですね。ご家族で観戦されるんですか？

しーちゃんさん それが、家族はみんなクルマに興味がなくて、移動手段のひとつとして所有しているだけです……。兄がいますが、クルマよりバイク派ですし、クルマ好きなのは本当に私だけですね。暇さえあれば中古車サイトを見て、乗りたいクルマを探していました。

──それは家族も驚いたでしょうね（笑）。免許はいつ頃取得したんですか？

しーちゃんさん 2024年です。免許を取得して、その1週間後にこのBRZを購入しました。

「ここのリアから流れるシュッとくびれたラインが良いんですよ！ わかりますか？ 」と、言っています（笑）

──居ても立ってもいられなかった感じが伝わってきます（笑）。それでは、愛車について聞かせてください。まず、お気に入りポイントを教えてください。

しーちゃんさん このお顔にひと目惚れでした！ もともと爬虫類顔が好きで、マクラーレン 720Sにもドキドキしていたんです。このBRZも、爬虫類っぽいフロントフェイスに思わず惹き込まれました。それから、後ろから見た時のサイドの曲線美もお気に入りで、メリハリのあるボン・キュ・ボンなスタイルがたまりません！

ボディカラー「マグネタイトグレー・メタリック」は、金属らしさを強調するマット感と艶を併せ持った、都会的で落ち着いた雰囲気がありますね！

──ボディカラーも王道というより、あまり見ない色合いですね？

しーちゃんさん まわりのBRZと被りたくなくて、「マグネタイトグレー・メタリック」を選びました。シックでカッコよくて、乗っているとテンションが上がります。

──さりげなく違いを出したい気持ち、よくわかります！ エクステリアは見たところ純正のようですが、何かカスタムはしていますか？

しーちゃんさん 車高調を入れています。それから内装も少しずつカスタムしています。最初はサスペンションなどの用語もまったく知らなかったので、今もカスタムしながら勉強しているところです。

スバル BRZ｜Subaru BRZ

──次はどこをカスタムしようか悩む時間も楽しいですよね。そんな愛するBRZで、これまでどんな場所へ走りに行きましたか？

しーちゃんさん 現在、YouTubeで「しーちゃんのくるまちゃんねる」というチャンネルで動画配信をしているのですが、ある企画の撮影で香川県まで行ってきました。大好きなBRZと一緒に観光ができて、とても嬉しかったことを覚えています。それから、サーキットにも挑戦中で、富士スピードウェイや筑波サーキットで走行できたことも良い思い出です！

──サーキットも経験されていたんですね！ クルマを通じて新しいことにチャレンジできるのはステキですね。では最後に、せっかくですので動画配信活動で、これからどんな挑戦をしていきたいか教えてください。

しーちゃんさん YouTubeチャンネルでは、愛車でドライブしたり、サーキットを走ってみたり、洗車をしたりとさまざまな内容を配信しています！ 登録者数もおかげさまで増えてきており、本当にありがたい限りです。

これからは、YouTubeを頑張りつつ、自動車業界を盛り上げられるように、イベント参加やお仕事にも積極的に取り組んでいきたいと思っています！

──ありがとうございました！ これからも配信活動をがんばってください！