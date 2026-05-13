WEST.の小瀧望がInstagramで家族旅行ショットを公開した。

■自撮りアップや後ろ姿も披露

小瀧は「母の日と母の誕生日が重なったので、沖縄旅行へ。いつもありがとう」と添えて計12点の写真を公開。

【写真】小瀧望が家族と沖縄を楽しむ旅行ショット／姪と甥と遊ぶプラベショット

「めんそーれ」と書かれた看板の下で、キャップにサングラスをのせ、黒いマスク＆チェックシャツ姿で、スタンプで顔を隠した家族とギュッと寄り添ったショット。スパークリングの入ったグラスや、サングラス＆キャップを後ろかぶりにし、髭をはやした自撮りアップショット、バースデーケーキ、オリオンビールの缶なども続々と公開している。

そして「久しぶりにてるてる坊主作った。晴れを願う時は顔を描かず、晴れたら顔を描くと知った。ほんまに雨降らず少し晴れた」と、手作りてるてる坊主も撮影。

双子の目玉焼きや沖縄そば、アロハシャツ姿で海を眺める背中ショットなども公開されており「摂取したカロリーを消費するためにプールで歩く母と、泳ぐ子（私）。晩ご飯に食べる予定のものを呟きながら歩いていた母。笑。サニーサイドアップ。ってことでダイエットします！笑」という沖縄の思い出やダイエット宣言も。充実した家族旅行だったようだ。

コメント欄には「プラベショットの共有ありがとう」「親孝行してていい息子すぎる」「髭のんちゃんかっこいい」「背中が男らしくてすてき」「小瀧ファミリー最高」などといったファンの声が続々と到着。

小瀧はたびたび家族ショットを公開しており、以前は「姪と甥を愛でる時間」と添えて、小さな姪と甥と遊ぶ写真も披露していた。

■「母の日と母の誕生日が重なったので、沖縄旅行へ」（小瀧）

■「姪と甥を愛でる時間」（小瀧）