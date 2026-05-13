5月12日、バラエティ番組『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）が放送され、女優の森川葵がゲストで登場した。しかし、その近影に心配の声が集まっている。

今回は、『知っておいた方がいい、予期せぬ出来事SP』と題して、絶体絶命を経験したエピソードをオンエア。スタジオには森川のほか、俳優の中村倫也や、ジュニアグループ・B＆ZAIの本高克樹などが登場。予期せぬハプニングの連続に驚きながら収録に臨んでいた。

「スタジオに登場した森川さんは、白のロングワンピースに、ブラウンのトップスを重ね着したフェミニンなスタイルで登場。長い黒髪を巻き髪にスタイリングし、上品さも兼ね備えていました。

窮地に追い込まれたエピソードVTRを見ながら自身の経験談も話すなど、共演者と和気あいあいと収録に臨まれていました」（テレビ局関係者）

そんな森川だったが、視聴者は彼女の変化に釘づけに。Xには違和感を覚える声が並んだ。

《久しぶりに森川葵ちゃんを見たけどこんなに痩せてたっけ？》

《森川葵ちゃん痩せすぎ、心配しちゃう》

《痩せすぎてないか？病気とかじゃないよね？》

かなり痩せ細った姿に、心配する声が相次いだのだ。番組での森川の様子を、芸能プロ関係者はこう指摘する。

「スタジオでは、ロサンゼルスの入国審査で足止めされたエピソードなど、自身のハプニングを振り返った森川さん。フェイスラインもスッキリしていて、首が筋張っているようにも見え、服を着ていても華奢な体のラインがわかるほどでしたね」

森川は、ファッション雑誌『Seventeen』の専属モデルオーディション「ミスセブンティーン2010」のグランプリに選ばれ、芸能活動を開始。モデル出身ということもあり、もともとスタイルは抜群だ。しかし近年は、痩せ姿にたびたび心配の声があがっていたと、前出の芸能プロ関係者は振り返る。

「2025年8月には、ドラマ『放課後カルテ』（日本テレビ系）の公式Instagramに登場。2024年11月にドラマ化された同作の復活ドラマの放送決定に、喜びのコメントを寄せました。

しかし、そのときに見せた姿にも “激痩せ” を心配する声が。げっそりとした姿はハードスケジュールの影響ではないかとも言われましたが、いまや売れっ子女優になった森川さんだけに、痩せるほど多忙な日々を送っているのでしょう」

ファンの心配は届くだろうか。