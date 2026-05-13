来月開幕予定の北中米ワールドカップに優勝候補の一角として臨むイングランド代表は、国際サッカー連盟(FIFA)に対して予備登録メンバー55名の名前が記載されたリストを11日までに提出した。



この予備登録メンバーの詳細をイングランドサッカー協会は明らかにしていないが、『The Telegraph』をはじめとした複数の現地メディアは、ブライトンのダニー・ウェルベックが予備登録メンバーに選ばれていると報じている。





世界トップクラスのタレントが揃うイングランド代表の候補者の中に35歳のベテランストライカーが割って入るのは極めて異例のことだが、ウェルベックの今シーズンの活躍を考えれば、トーマス・トゥヘル監督の選択も十分に理解できる。ウェルベックは、今シーズンのプレミアリーグではここまで全36試合中35試合に出場し、13ゴールを記録。このゴール数はモーガン・ギブス・ホワイト(ノッティンガム・フォレスト)と並んでイングランド人選手の最多得点数となっている。また、得点だけでなく巧みなポストプレイや献身的な守備という点でもウェルベックはブライトンにとって必要不可欠な存在であり、こうした点もトゥヘル監督は評価したのかもしれない。ワールドカップ本大会に臨む26名のメンバーは、今月22日に発表予定となっている。この26名の中にウェルベックが入れば、約7年ぶりの代表復帰となるが、果たしてトゥヘル監督はどのような決断を下すのだろうか。