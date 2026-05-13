【第64回 静岡ホビーショー】 会期 業者招待日：5月13日、14日 小中高校生招待日：5月15日 一般公開日：5月16日、17日 会場：ツインメッセ静岡（静岡市駿河区曲金3丁目1-10） 入場料：無料 ※入場には事前登録が必要

コトブキヤは、5月13日より開催しているイベント「第64回 静岡ホビーショー」にて、「メガミデバイス」シリーズの展示を行なっている。

同ブースでは、5月26日より予約受付開始となる「PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー」を初発表。同じく「B1R-L シャーシキット スキンカラーE」も初発表となる。

また「PUNI☆MOFU リン」の原型や、「イセ川ヤスタカ氏 新シリーズ」の開発中原型も展示されている。

【PUNI☆MOFU レーシングトゥ with Honda Z50J-1 モンキー】【B1R-L シャーシキット スキンカラーE】【PUNI☆MOFU リン】【イセ川ヤスタカ氏 新シリーズ】

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